"Слуги народу" в карантин пообідали в ресторані Дніпра на 15 тисяч гривень. Фото та відео

Юрій Сергієнко Політика 00:21, 23.06.2020 Оновлено: 00:39, 23.06.2020

Вартість обіду "слуг народу" в ресторані Дніпра "Репортер" під час карантину склала майже 15 тисяч гривень.

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Про це повідомляє місцевий сайт "Дніпровська панорама" з посиланням на власні джерела, за даними яких, стіл був накритий на 15 осіб, а під приватний обід виділили весь поверх закладу (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).

"Слуги народу" пообідали в Дніпрі на 15 тисяч гривень

Зазначається, що банкетне меню було визначено заздалегідь. Основними стравами в ньому на вибір стали сібас, запечений з сезонними овочами (390 гривень за порцію), стейк з цвітної капусти з соусом трюфеля (210 гривень), телячі щічки зі шпинатом і трюфельне пюре (310 гривень). На холодний стіл пропонувалися такі делікатеси, як делікатна композиція з вугра з гусячою печінкою (398 гривень). Його вартість склала 14,5 тисяч гривень.

"Слуги народу" пообідали в Дніпрі на 15 тисяч гривень

Серед гостей були нардепи від Дніпра Кирило Нестеренко, Максим Бужанський, Сергій Демченко, Олександр Трухін і Владислав Бородін, а також голова облради Святослав Олійник і голова ОДА Олександр Бондаренко. Пізніше до закладу підтягнулися інші, зокрема, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Слуги народу" пообідали в Дніпрі на 15 тисяч гривень

Також в банкетному меню окремо було вказано стіл для технічної підтримки на 5 осіб. Меню для них було скромніше і обійшлося трохи більше 3 тисяч гривень.

"Слуги народу" пообідали в Дніпрі на 15 тисяч гривень

"Спілкувалися "слуги" без масок, засобів індивідуального захисту наш джерело не помітили і на обслуговуючому персоналі", – пише сайт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що одному з ресторанів Дніпра 22 червня помітили депутатів партії "Слуга народу", місцевих мажоритарників і керівництво ОДА. За одним столом сиділи щонайменше 8 людей, тим самим порушуючи карантин.

Нагадаємо, що за правилами карантину, встановленим Кабінетом міністрів, за одним столом в закладі можуть перебувати не більше чотирьох осіб Таким чином, "слуги" порушили правила карантину, за що передбачається штраф. Згідно із законодавством, вони мають заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.

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