"Слугам народу" з Дніпра заплатили за навчання в Трускавці: озвучено суми
Нардепи від партії "Слуга народу" отримали доплату за проходження короткого курсу в елітному готелі Трускавця "Rixos", який проводила Київська школа економіки влітку 2019 року.
Про це стало відомо з декларацій кількох народних депутатів від керівної монобільшості, які представляють у парламенті Дніпропетровську область. На той момент повідомлялося, що партія взяла на себе витрати за навчання, проживання та харчування майбутніх депутатів, проте ніяких додаткових виплат не передбачалося, передає "49000.com.ua".
Так, Дмитро Киселевський, Юрій Мисягін, Денис Герман, Роман Каптєлов, Володимир Захарченко і Юрій Корявченков у категорії "доходи" вказали отримання матеріального блага від партії "Слуга народу" із витрат на навчання. Розмір "стипендії" варіювався від 9 до 23 тисяч гривень.
Ще частина нардепів із Дніпропетровщини в своїх деклараціях не уточнила, за які заслуги отримала виплати від партії, вказавши приблизно ті ж суми як "додаткове благо". Йдеться про В'ячеслава Медяника, Кирила Нестеренка, Олександра Трухіна, Ганну Лічман і Дмитра Припутня. А ось у Владислава Бородіна, Максима Бужанського, Владлена Неклюдова і Дмитра Чорного цього рядка з невідомих причин немає.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народних депутати. Як свідчать декларації, серед них 25 депутатів є мільйонерами.