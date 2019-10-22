Скандальний прокурор на Range Rover призначений заступником голови ДніпрОДА

Заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації став скандальний Максим Скрипник, який раніше обіймав посаду в прокуратурі.

Рішення було опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Скрипник здобув популярність ще у 2016 році. Він їздив на роботу на Range Rover вартістю майже 110 000 євро і з чужими номерними знаками, які відносилися до іншого автомобіля.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко тоді повідомляв, що там навіть ремені безпеки були всипані камінням Swarovski.

Пізніше стало відомо, що автівка належить матері прокурора Скрипника. Сам він заявив, що транспортом користується його сестра, яка працює адвокатом і може собі дозволити обслуговування і покупку цієї машини.

Ляшко показав машину Скрипника Лица

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ексглава Нацполіціі України Сергій Князєв призначений радником міністра внутрішніх справ і членом колегії МВС.

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