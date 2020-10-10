Кандидата в депутати від "Слуги народу" зловили за курінням коноплі. Відео

Кандидат у депутати від "Слуги народу" в Новомосковську районну раду (Дніпропетровщина) Сергій Алєксєйченко вживав марихуану разом із другом у дворі будинку.

Про це 10 жовтня повідомило видання "Страна", в розпорядженні якого опинилося відповідне відео (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Судячи з дати, яку видно за записі, відео було зроблено ввечері 5 жовтня 2020 року.

Друг Алєксєйченко (в червоній футболці) і сам політик. Скрин відео

Як видно на кадрах, Алєксєйченко і його друг (за даними журналістів, Віктор Пустовий) курили коноплю за допомогою саморобного бонга.

На столі видно попільничку і сигарети, крім того, герої ролика пили ігристе вино Fragolino Bianco.

Кандидат у депутати курив марихуану. Скрин відео

Наркотичну речовину вживали за допомогою саморобного бонга. Скрин відео

Як зазначено на сайті ЦВК, Алєксєйченко йде першим у виборчому списку від "слуг" в Новомосковську райраду. На виборах до міськради герой відео балотується третім у партійному списку.

Він громадянин України, має вищу освіту, займає посаду заступника міського голови в Новомосковському міськраді та проживає в Кривому Розі, судимість відсутня.

Алєксєйченко – перший у списку "слуг" у райраду. ЦВК

Передвиборна реклама політика. слуга народу

Джерело відео – Telegram-канал "Политика Страны":

Як писав OBOZREVATEL, раніше низка "слуг народу" на чолі з нардепкою Галиною Третьяковою зареєстрували законопроєкти №4127 і 4153, які пропонують легалізувати самогон і дозволити фізособам-підприємцям варити та продавати його.