"Рвав дупу за Єлизаветівку": знаменитий глава сільради образився через "Слугу народу" і подав у відставку

Голова села Єлизаветівка Дніпропетровської області подав у відставку через односельчан, які проголосували за "Слугу народу", а не за нього.

Своє четверте місце в окрузі Максим Голосний назвав поразкою країни і суспільства. Він опублікував фото заяви про складання повноважень на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Кандидата від "Слуги народу", який переміг на 29 окрузі, Голосний назвав запеклим антимайдановцем і політичним пристосуванцем.

Голова Єлизаветівки образився на односельчан

"Варто визнати правду, якою б вона не була. Я завжди роблю це сам і відверто звертаюся до людей. Навіть друге місце в Петриківському районі та 4-те місце загалом в окрузі — це не перемога. Ця поразка. Моя, суспільства і країни. Бренд "Слуга народу" був ключовим фактором для людей, які все ще вірять телевізору", — зазначив голова сільради.

Раніше на своєму сайті він опублікував велику історію про те, чому образився на тих, хто голосував.

Голосний підкреслив, що йому шкода односельчан, які віддали 352 голоси за Сергія Демченка. Як написав голова сільради, він "словом, рвав дупу за Єлизаветівку", на відміну від опонента.

Скріншот Центральна виборча комісія

"Це ваша оцінка моєї роботи або роботи Демченка? Я звітував перед вам щомісяця на сесіях і в соцмережах. Був абсолютно прозорий і доступний. Я живу поряд із вами, а цього "слугу" ви ніколи не побачите вживу в своєму житті! Я можу зрозуміти будь-яку виборчу дільницю, але не Єлизаветівку. Сподіваюся, вам хоча б було цікаво протягом 9-ти років дивитися мій "серіал", на основі реальних подій боротьби за односельців і країну, в прагненні кращого життя", — додав Голосний.

Він також нагадав, що зробив своє село відомим на всю країну.

Скріншот із сайту Максима Голосного golosnoy.com

Плакат, який придумав Голосний golosnoy.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області з'явився перший в Україні мурал із зображенням англійської королеви Єлизавети II. Зображення нанесли на стіну сільської ради.

Мурал на будівлі сільради в Єлизаветівці

Голова сільської ради Максим Голосний повідомляв, що розглядає цей проект як невід'ємну складову туристичного потенціалу Єлизаветівки. До цього на честь королеви в селі перейменували центральну площу, на якій і розміщується будівля із муралом.

Максим Голосний golosnoy.com

У 2018 році село Єлизаветівка інвестувало в криптовалюту з ініціативи сільського голови.

Максим Голосний golosnoy.com

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