Розвалений транспорт і вкрадена земля: як керував Дніпром Краснов, будучи "директором міськради"

Незабаром у Дніпрі пройде фінальне голосування, яке визначить, хто стане мером міста. У другому турі, виходячи з екзит-полів Шустера, зустрінуться чинний міський голова Борис Філатов і висуванець від "Громадської сили" Загіда Краснова.

49000.com.ua розповів про той період, коли у Загіда Краснова опинилися у руках важелі управління містом, хоча де-юре мером Дніпропетровська був Іван Куліченко.

У матеріалі про політичну кар'єру Краснова розповідалося, в 2006 році він став главою більшості в Дніпропетровській міській раді. Також йому вдалося підкорити земельну комісію, а "Партія Регіонів", якаприйшла до влади, через домовленості з Загідом Красновим забезпечувала собі політичну присутність у регіоні. Так, у руках Краснова сконцентрувалася влада в Дніпропетровську, він назвав себе "директором міськради". Журналісти вирішили проаналізувати, як розпоряджався цією владою Загід Краснов, щоб зрозуміти, що собою являтиме кандидат, якщо стане міським головою.

Ресторан на місці пам'ятника афганцям

Найвідоміший бізнес Загіда Краснова, ресторан "Ріо" з'явився саме в ті часи. Причому, як писали ЗМІ, далеко не останню роль зіграв вплив Краснова на земельну комісію. Справа в тому, що ТОВ "Отеген", що належить "директору міськради", раптом стало отримувати міську землю у величезних кількостях і в найбільш ласих місцях.

Апогеєм цієї "успішності" стали 95 соток на Січеславській Набережній, причому в прибережній зоні, де будувати взагалі не можна. Але тоді для Загіда Краснова не було нічого неможливого. Ба більше, як повідомляв активіст громадської організації "ГРАД" Андрій Денисенко, "Ріо" частково займав територію, яка призначалася для пам'ятника воїнам-афганцям.

Obozrevatel писав, що в обхід аукціонів із власності громади вивели 416 гектарів землі. З урахуванням вартості одного квадратного метра в ті роки, міський бюджет недоотримав близько 4 мільярдів гривень.

Найвідоміший бізнес Загіда Краснова – ресторан "Ріо" у Дніпрі 49000.com.ua

Черги на маршрутки і данина з перевізників

Окремо варто згадати "транспортну реформу", яку затіяв тоді Краснов. Начальник управління транспорту міськради Валентин Мовчан заявляв, що депутати "Блоку Лазаренка", яку контролював Загід Краснов, організували збір данини з перевізників. На тендерах перемагали "потрібні" фірми, які виконували 60-80% своїх зобов'язань. Як підсумок – у годину пік зібралися величезні черги, а мікроавтобуси були переповнені.

"Аналіз роботи громадського транспорту Дніпропетровська показав, що причини проблем були закладені кілька років тому. Багато в чому вони були штучно створені і привели до розвалу транспортного комплексу Дніпропетровська. Минулий склад конкурсного комітету і насамперед профільної комісії міськради, керований фракцією "Блок Лазаренка", допустили розвал транспортної системи. Регламент проведення тендерів був розроблений так, що в порушення чинного законодавства значну частину функцій виконкому взяв на себе профільний комітет міськради", – заявляв Мовчан.

Ба більше, ці ж люди контролювали парковки Дніпра. Примітно, що зараз Загід Краснов влаштував боротьбу проти платних парковок.

Загід Краснов організував "транспортну реформу" в Дніпрі, що провалилася 49000.com.ua

Піар на масках

У 2009 році Україну захлеснула епідемія так званого "каліфорнійського грипу". У дев'яти областях країни ввели карантин. Ситуація була схожа на ту, яку ми можемо спостерігати сьогодні, хоч пандемія коронавірусу набагато масштабніша і небезпечніша. Але, як і на початку пандемії COVID-19, тоді в аптеках почали зникати маски, а спекулянти ними торгували за захмарними цінами. У 2009 Краснов вирішив по-своєму боротися з епідемією, не забувши про власний піар.

Буквально через кілька годин після того, як президент і прем'єр оголосили карантин, представники "Громсили" стали масово скуповувати маски в аптеках, через що утворився дефіцит, і в місті почалася паніка. Уже через кілька днів активісти все тієї ж "Громсили" почали роздавати їх на бульварах, не забувши зняти кілька рекламних роликів і сюжетів у ЗМІ. Водночас сам Краснов заявляв, що купував маски в Росії. Хоча 100 тисяч масок, які одноразово зникли з аптек Дніпропетровська, говорили про зворотне. А тим часом, Дніпропетровська міськрада, в якій Загід Краснов очолював більшість, і пальцем не поворухнула, щоб організувати захист міста від епідемії.

Це лише найяскравіші епізоди з періоду, коли Загід Краснов був "директором міськради". У матеріалах ЗМІ за той час також згадується захоплення рекламного ринку, після чого величезна кількість білбордів Дніпра опинилися в руках Краснова. За вищенаведеним фактам, можна скласти уявлення про те, яким може стати Дніпро за мера Краснова. Висновки залишаємо виборцям, яким уже незабаром треба буде вирішити, хто очолить місто на найближчі п'ять років.