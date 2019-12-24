Радник прем'єра Юрій Голик: 100 нових шкіл, 100 нових доріг і 100 стадіонів - це не міф, а реальний план

Анонсований в листопаді президентом проект будівництва 100 нових шкіл, 100 доріг і 100 стадіонів по всій країні протягом 2020 року - це абсолютно реальний проект.

Про це заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Він нагадав, що в 2015-2019 роках в Дніпропетровській області (в цей час Голик був радником голови обласної адміністрації Валентина Резніченко) було побудовано 30 шкіл, 30 стадіонів і 500 доріг.

"У чому проблема зробити 100 по Україні? В цьому і полягає моя робота як радника - показати, як це робити. Ці школи і дороги можна буде помацати руками, а не тільки прочитати про них. У ці школи підуть реальні діти, а по дорогах поїдуть реальні люди", – зазначив радник голови уряду.

Як повідомлялося раніше, журнал "Кореспондент" за підсумками 2019 року назвав Юрія Голика в числі 100 найбільш впливових людей України.

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