Радник прем'єра Голик презентував 100 попереджень для будівельників шкіл, садочків і стадіонів

Практичну інструкцію для перевірки роботи підрядників, які будуть будувати дитячі садки, школи та стадіони по всій Україні, презентував радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Цей документ - унікальна штука. Чисто практична. Вона безцінна. Для будь-якої будівельної компанії, яка будуватиме школу, садочок або стадіон", - заявив він, передає РБК.

За його словами, президент анонсував будівництво та реконструкцію 100 дитячих садків, 100 шкіл і 100 стадіонів по всій країні та дуже важливо, щоб всі ці об'єкти були зроблені правильно.

Юрій Голик

Інструкція створена на основі досвіду роботи команди Дніпропетровської обласної адміністрації 2015-2019 років, де Голик обіймав посаду радника голови ОДА.

"Більше і крутіше, ніж ми в Дніпропетровській ОДА, хоч не ставив ніхто і ніколи в нашій країні. Потом, кров'ю, нервами, сивим волоссям, сотнями літрів випитої кави, тисячами пачок викурених сигарет, десятками тисяч кілометрів доріг, які ми проїхали, стежачи за втіленням кожного об'єкта, ми написали цей документ", - розповів радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голик заявив, що ідея президента Володимира Зеленського протягом року побудувати по всій країні 100 шкіл, дитячих садків, стадіонів і доріг, абсолютна реальна.

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