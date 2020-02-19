Радник прем'єра Голик показав план "Великого будівництва" для Київської області

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик показав презентацію планів Київської ОДА в рамках виконання національної програми "Велике будівництво". Слайди презентації він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Напередодні старту національної програми "Велике Будівництво" показуємо плани областей щодо будівництва і ремонту інфраструктури, презентовані ними минулого тижня на нараді з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком", - зазначив він.

За словами Голика, Київська ОДА показала одну з найбільш докладних презентацій того, що буде зроблено в Київській області в 2020 році.

У 2020 році на дороги Київської області з Дорожнього фонду виділили 1,2 млрд грн. На ці гроші заплановано відремонтувати 160 км доріг.

80% коштів з Дорожнього фонду витратять на капітальний та середній ремонт, 20% - на утримання доріг. При цьому ямковий ремонт буде виконуватися тільки в рамках утримання доріг.

У 2020 році в Київській області планують капітально відремонтувати:

• дорогу Київ - Ревне - Рогозів - с. Гора. На ремонт 1,85 км дороги виділили 16,9 млн грн;

• дорогу Тарасівка - Круглик - Хотів - 4,14 км за 22 млн грн;

• 3,1 км траси Н-01 біля селища Перше Травня за 4 млн грн;

• 4,3 км траси М-07 біля Мироцкая за 30 млн грн;

• дорогу від Боярки до Києва - 14,3 км за 14,4 млн грн;

• під'їзд до міста Обухів - 9,8 км за 23 млн грн.

Серед районів Київської області найбільше грошей на ремонти доріг отримають Києво-Святошинський, Бориспільський і Васильківський райони. На ремонт доріг тут витратять майже 500 млн грн.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик заявив, що в рамках програми "Велике будівництво" на Київщині вже скоро відкриють дві нові школи - у Вишневому і Українці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся