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19 лютого • оновлено в 15:30
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Аліна Рашевська

Радник прем'єра Голик показав план "Великого будівництва" для Київської області

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Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик показав презентацію планів Київської ОДА в рамках виконання національної програми "Велике будівництво". Слайди презентації він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Радник прем'єра Голик показав план "Великого будівництва" для Київської області

"Напередодні старту національної програми "Велике Будівництво" показуємо плани областей щодо будівництва і ремонту інфраструктури, презентовані ними минулого тижня на нараді з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком", - зазначив він.

За словами Голика, Київська ОДА показала одну з найбільш докладних презентацій того, що буде зроблено в Київській області в 2020 році.

Радник прем'єра Голик показав план "Великого будівництва" для Київської області
Радник прем'єра Голик показав план "Великого будівництва" для Київської області
Радник прем'єра Голик показав план "Великого будівництва" для Київської області

У 2020 році на дороги Київської області з Дорожнього фонду виділили 1,2 млрд грн. На ці гроші заплановано відремонтувати 160 км доріг.

80% коштів з Дорожнього фонду витратять на капітальний та середній ремонт, 20% - на утримання доріг. При цьому ямковий ремонт буде виконуватися тільки в рамках утримання доріг.

У 2020 році в Київській області планують капітально відремонтувати:

• дорогу Київ - Ревне - Рогозів - с. Гора. На ремонт 1,85 км дороги виділили 16,9 млн грн;

• дорогу Тарасівка - Круглик - Хотів - 4,14 км за 22 млн грн;

• 3,1 км траси Н-01 біля селища Перше Травня за 4 млн грн;

• 4,3 км траси М-07 біля Мироцкая за 30 млн грн;

• дорогу від Боярки до Києва - 14,3 км за 14,4 млн грн;

• під'їзд до міста Обухів - 9,8 км за 23 млн грн.

Серед районів Київської області найбільше грошей на ремонти доріг отримають Києво-Святошинський, Бориспільський і Васильківський райони. На ремонт доріг тут витратять майже 500 млн грн.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик заявив, що в рамках програми "Велике будівництво" на Київщині вже скоро відкриють дві нові школи - у Вишневому і Українці.

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Автор
Аліна Рашевська
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