Радник прем'єра Голик написав книгу про роботу Дніпропетровської ОДА часів Резниченка

Радник-прем'єр міністра України Юрій Голик написав книгу про роботу Дніпропетровської ОДА під керівництвом Валентина Резніченка в період з 2015 по 2019 роки під назвою "Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління".

"Ця книга написана потом, кров'ю, нервами, здоров'ям і досвідом сотень людей. Ця книга написана не мною. І не про мене. Ця книга написана нами. Всіма тими, хто єдиною командою зробив фізично те, що ніхто ніколи в жодній ОДА не робив. І про нас. Людей, які дали фізично відчутний результат, незважаючи ні на що", - написав Голик в своєму Facebook.

Книга Юрія Голика

За 4 роки роботи ОДА в області було реалізовано сотні інфраструктурних проєктів: від ремонту доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків до будівництва нових спортивних об'єктів і систем альтернативного опалення. Голик в цей час був радником Резніченка та був одним з ініціаторів та ідеологів розвитку інфраструктури регіону.

"Ця книга про менеджмент. Нудний, банальний, щоденний менеджмент. Але, насправді, вона про людей. Про людей, їх долі і устремління. Про простих людей, які волею випадку потрапили в барвистий світ держуправління і хакнули його, змусивши його давати фізично відчутний результат", - зазначив Голик.

Юрій Голік

В даний час він в якості радника глави Кабміну задіяний в реалізації нового проєкту, ініційованого президентом Володимиром Зеленським: будівництво по всій країні по 100 шкіл, дитячих садків, стадіонів і доріг.

Книга Юрія Голика видана видавництвом "Фоліо" і доступна в продажу по всій Україні.

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