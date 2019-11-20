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20 листопада • оновлено в 11:45
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Аня Князєва
Аня Князєва

Рада зробила крок до усунення "пекла бюрократії" в дорожній галузі – радник прем'єра Голик

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Будівельно-дорожня галузь може стати локомотивом зростання економіки в Україні. Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, коментуючи прийняті законопроекти №1064 і №1041, передає Обозреватель.

Законопроекти передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.

Юрій Голик

Юрій Голик

За словами Голика, класні ідеальні дороги – це не тільки фізична праця, а й пекло бюрократії. Адже раніше існуюче законодавство в дорожньому будівництві містило дивні архаїчні норми, які дозволяють галузі розвиватися швидко.

"Наприклад, всі розуміють, що 90% облавтодор – це убита техніка та клінічне симулювання недоумства. Всі хочуть залучати приватні компанії до утримання доріг. А приватні компанії хочуть довгострокових контрактів на обслуговування доріг. Тому що це трохи інша техніка, це інвестиції, і бізнес хоче нормального планування – знати, що, вкладаючи десятки мільйонів доларів в техніку і технології, він буде захищений трирічним контрактом", – зазначив радник прем'єра.

Існуюче раніше законодавство змушувало Укравтодор планувати будівництво доріг в основному в рамках одного календарного року. Завдяки вжитим законопроектів, будуть внесені зміни в Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України". Це дозволить здійснювати середньострокове бюджетне планування будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

"З таких перемог складається невидима частина процесу будівництва ідеальних доріг. Чекаємо Закон про ціноутворення – і будівельно-дорожня галузь стане локомотивом зростання економіки в країні", – вважає Юрій Голик.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Голик опублікував відео, в якому видно, як виглядає траса Запоріжжя-Маріуполь після ремонту. 130 км цієї дороги взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.

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Автор
Аня Князєва Аня Князєва
Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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