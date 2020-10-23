"Пропозиція" засудила провокацію Краснова. Заява

Напередодні виборів у Дніпрі активісти партії "Громадська сила" влаштували "показовий виступ" із роздаванням продуктових наборів нібито від імені політичної партії "Пропозиція".

"Підкуп" виборців було знято на камеру й оприлюднено в соцмережі, повідомляє видання "Наше місто" з посиланням на заяву політсили.

Нижче наводимо текст заяви.

"Напередодні голосування на місцевих виборах 2020 конкуренти нашої політичної сили в Дніпрі скористалися брудною технологією дискредитації опонентів. Вони виготовили одяг, який візуально нагадує жилети активістів "Пропозиція", [підготували] брендовані нібито нашими логотипами продовольчі набори та з усім цим уночі влаштували показовий виступ на невідомій локації, що мав демонструвати роздачу продуктів жителям міста. Цей "підкуп" виборців було знято на відеокамеру і розміщено в соціальні мережі Русланом Красновим (депутатом міської ради і сином кандидата на посаду міського голови від партії "Громадська сила" Загіда Краснова).

Зухвала провокація викликала обурення містян, які добре розуміють несумісність подібних перфомансів з цінностями і пріоритетами партії "Пропозиція". Ми ніколи не використовували неправомірних технологій роботи з виборцями і весь час закликали всіх учасників політичних перегонів дотримуватися букви закону.

Наші юристи вже підготували заяву про вчинення кримінального злочину, яке направили в правоохоронні органи. У ній наголошується, що пан Краснов навмисне намагається ввести в оману виборців, дискредитувати нашу партію, в свою чергу перешкоджаючи вільному формуванню волі виборця. Зазначені дії мають ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 157 Кримінального кодексу України.

Ми наполягаємо на тому, щоб особистості активістів "Громадської сили", які вночі і в невідомому місці імітували представників нашої команди, повинні бути встановлені і покарані. Також ми вимагаємо допиту самого Краснова, пряма мова якого також зафіксована на відео.

Політична партія "Пропозиція" засуджує використання брудних технологій під час виборчого процесу. І в черговий раз пропонує опонентам конкурувати не фейк, а реальними справами і програмами розвитку міста", – зазначається в заяві партії.