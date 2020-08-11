У Кам'янському забили на сполох через міське звалище, на території якого регулярно трапляються загоряння. Ситуація значно погіршиться з приходом осені, коли почнеться масове спалювання опалого листя.

Представник партії "Пропозиція" в Кам'янському Ольга Роюк впевнена, що зараз саме час робити конкретні кроки щодо усунення цієї проблеми.

"Місцеві жителі знають, що свою активну громадську діяльність я почала саме з питання міського сміттєзвалища. Сьогодні воно повністю вичерпало свій ресурс. Гори сміття, висота яких досягає 60-ти метрів, постійно горять. Вони отруюють димом, що містить практично всю таблицю Менделєєва, тисячі людей", – зазначила Ольга Роюк.

"Пропозиція" в Кам'янському наполягає на невідкладності запуску полігону і сортувальної лінії ТПВ

За її словами, найбільше від диму з міського сміттєзвалища страждають жителі вул. Дорошенко (колиш. Чапаєва), селища Будівельників, чималої частини Соцміста. Структури місцевого самоврядування реагують на скарги місцевих жителів неохоче.

"Проблема міського сміттєзвалища в Кам'янському стоїть гостро вже більше 10 років. За цей час на звалищі був заритий не один мільйон гривень: сміттєспалювальний завод так і не запустили в експлуатацію, полігон ТПВ побудували і кинули під відкритим небом - його запуск неможливий без сортувальної лінії. Тимчасові заходи по пересипання звалища глиною, як бачимо, не особливо результативні. Однак є і позитивна тенденція – влітку почалися роботи по рекультивації існуючих завалів. Але цього мало", – каже Ольга Роюк.

"Пропозиція" в Кам'янському наполягає на невідкладності запуску полігону і сортувальної лінії ТПВ

Ольга Роюк поділилася своїм баченням вирішення проблеми:

Запуск сучасної сортувальної лінії, яка, крім правильного поводження з відходами, дозволить КП "Комунальник" отримувати чималий прибуток.

Залучення вже побудованого і існуючого полігону для зберігання відходів.

Рекультивація та сортування гір сміття.

Представник партії "Пропозиція" наполягає на тому, щоб запуск сортувальної лінії і полігону ТПВ відбувся вже цієї осені.

"З настанням осені туди знову повезуть листя і гілки, і все знову піде по колу. Люди втомилися дихати цим димом, на додачу до того, що і так "отримують" від промпідприємств. Тому ми будемо захищати право жителів Кам'янського на чисте повітря!" – сказала Ольга Роюк.

"Пропозиція" в Кам'янському наполягає на невідкладності запуску полігону і сортувальної лінії ТПВ

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