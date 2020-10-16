"Пропозиція" в Кам'янському: "Ігри з цеглою і пасочки з графіту...Не такі розваги повинні бути у дітей Кам'янського"

Софія Закревська Політика 18:30, 16.10.2020 Оновлено: 18:42, 16.10.2020

Сьогодні підростаючому поколінню Кам'янського не вистачає можливостей для проведення дозвілля, націленого на розвиток.

Діти все більше проводять час вдома за комп'ютером, не помічаючи навколишнього світу. Ігри з цеглою на руїнах закинутих будинків, тонни пилу для пасочок із графіту...Не такі розваги повинні бути у дітей нашого міста.

Місцеве самоврядування зобов'язане створити умови для всебічного розвитку дітей. "У наших дітей має бути здорове дозвілля", – впевнена кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Людмила Семеруніна:

"Сьогодні у нас в місті начебто і багато різноманітних дитячих секцій і гуртків, проте є проблема в тому, що вони недостатньо популяризовані. Крім того, на їх відвідуваність в значній мірі впливає актуальність запропонованих занять. Наприклад, не всіх дітей захопить вишивання, комусь цікава робототехніка, хтось волів би займатися малюванням, а комусь подавай спорт. Потрібно проаналізувати і впроваджувати те, що дійсно цікаво молоді. Друга проблема – віддаленість від будинку таких дитячих центрів", – розповідає Людмила Семеруніна.

Кандидат в депутати Кам'янської міськради вважає, що філії муніципальних дитячих центрів і будинків дитячої творчості повинні бути максимально наближені до дому. Заняття в них мають бути цікавими і актуальними. Таким чином, діти будуть розвиватися, а батьки не будуть переживати, як вони дістануться додому. Ще один момент, на якому загострює увагу Людмила Семеруніна, – фінансування таких центрів. Воно, за спостереженнями кандидата в депутати Кам'янського міськради, на сьогоднішній день в цій сфері розподіляється вкрай нерівномірне.

"Якщо ми говоримо про центр міста, то, наприклад, Центр позашкільної роботи і дитячої творчості ще більш-менш "живий". Центр на лівому березі – він чудовий, але ледве виживає. Багато що тут тримається на голому ентузіазмі. Ремонт покрівлі доводиться випрошувати. на літніх канікулах будівлю ремонтують самі викладачі: фарбують, штукатурять, упорядковують. В інших же районах міста подібних центрів і зовсім немає, і це неправильно. Діти повинні мати можливість займатися улюбленою справою поруч із домом", – переконана кандидат в депутати.

Також Людмила Семеруніна наполягає, що нарівні з розвитком центрів дитячої творчості місто не повинне забувати і про спортивні секції. Вони теж вимагають набагато більшої уваги, ніж це є на сьогоднішній день.

"Сьогодні тема спорту хоч і стоїть в Кам'янському не на останньому місці, але я вважаю, що на неї необхідно звертати набагато більше уваги. Особливо це стосується фінансування, яке розподіляється за абсолютно незрозумілим принципом. Багатьом молодим людям хочеться знайти себе в якомусь певному виді спорту, а для нього в місті на сьогодні практично немає гідної бази. Я не один рік є мамою спортсменки і знаю багато проблем цієї сфери зсередини. Я щиро хочу вкласти всі свої сили і можливості, щоб розв'язати перераховані вище проблеми, ставши частиною місцевого самоврядування . Тому я приєдналася до команди партії "Пропозиція" і дуже сподіваюся на вашу підтримку 25 жовтня", – підкреслила Людмила Семеруніна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Андрій Бєлоусов, мер Кам'янського закликав підтримати кандидатів партії "Пропозиція" до обласної ради на виборах до місцевих рад 25 жовтня.

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