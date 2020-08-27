"Пропозиція" в Кам'янському: "Городяни мають право впливати на витрачання бюджетних коштів".

У місті Кам'янське Дніпропетровської області партія "Пропозиція" продовжує знайомити місцевих жителів зі своєю командою.

Молодий фахівець у сфері IT Ілля Безпалов розповів, чому він вирішив приєднатися до "Пропозиції" в Кам'янському. Молодий політик упевнений, що саме "Пропозиція" – це справжня партія міста.

"Подивившись на досвід інших країн, де самоврядування існує багато років, де велика частина бюджету залишається на місцях, де місцеві органи самоврядування на місці розподіляють кошти на потреби міст – я переконався, що це той шлях, за яким ми повинні розвиватися. "Пропозиція" – це партія місцевого самоврядування. Її програма близька до моїх поглядів, тому я вирішив приєднатися до команди професіоналів нашого міста. Ці люди знають проблеми Кам'янського. Уміють будувати і творити. і що головне – не мають звички паразитувати на бюджеті", – каже Ілля.

Представник партії "Пропозиція" зазначив, що та влада, яка не чує городян, не зможе бути успішною. Ілля Безпалов наполягає на тому, що саме місцеві жителі повинні вирішувати, на що підуть їхні податки.

"Я вважаю, що городяни, як платники податків, в праві впливати, на що будуть витрачені гроші з бюджету: чи то на розвиток спортивно-розважальних майданчиків, чи то на проблеми екології. Реформа децентралізації принесла безліч позитивних речей, хтось ними скористався мудро , хтось – на жаль. Це вже сьогодні видно по містах. ми разом з командою йдемо, щоб посилити позиції Кам'янського. На всіх рівнях. Працювати на місто і його людей. Приєднуйтесь до "Пропозиції". Разом ми – сила! " – закликав Ілля Безпалов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голова партії "Пропозиція" в Кам'янському вважає, що житловий фонд міста занепадає. Валерія Гаркуша не замовчує цю болючу для городян тему і впевнена, що вихід із ситуації є.

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