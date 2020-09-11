'Пропозиція' в Кам'янському: 'Безконтрольна вирубка дерев має бути припинена'

Місто Кам'янське потребує єдиної міської програми оновлення зелених насаджень і правил догляду за ними. Без цієї основи будь-який благоустрій не може бути успішним.

На актуальну для Кам'янського проблему звертає увагу представниця партії "Пропозиція" в Кам'янському, еколог Олена Швець. Вона зазначає, що непрофесійна обрізка і безконтрольна вирубка дерев повинні припинитися.

"Складно не помітити, що за останні роки кількість зелених насаджень на вулицях нашого міста суттєво зменшилася. Однією з причин, чому так відбувається, є хаотична так звана омолоджувальна обрізка. Вона відбувається виходячи з абсолютно незрозумілих критеріїв, за якими часто під обрізку обираються цілком здорові дерева. Крім того, не дотримуються навіть елементарних норм, таких, як збереження не менше 50% обсягу крони, проведення робіт в належний час року (деякі породи дерев можна обрізати тільки в певний сезон). Неправильно обрізані дерева в більшості своїй гинуть. На вулицях міста замість зелених красенів залишаються тільки страшні обрубки", – каже Олена Швець.

Все, що відбувається зараз в Кам'янському, сильно погіршує і без того складну екологічну ситуацію в місті і завдає непоправної шкоди його екосистемі. Ще один згубний фактор – це хаотична забудова міста всілякими об'єктами, через які викорчовують дерева.

"Сьогодні серед городян активно обговорюється необгрунтована вирубка дерев. Найбільше лякає, що нові рослини на місці знищених так і не з'являються. Часто виною тому стає ірраціональне, хаотичне, нелогічне будівництво, в результаті якого ми втрачаємо легкі нашого міста – зелені насадження. Прикладів безліч: це МАФи, автостоянки, реконструкції з до кінця не ясними перспективами...Крім цього, досі залишається без уваги відповідних органів діяльність "чорних лісорубів". Дерева незаконно спилюють у лісопосадках лівобережного каналу, лісосмугах вздовж мікрорайонів, житлових масивів, балок. випадки настільки систематичні, що, схоже, поставлені на потік. В ідеалі на злочини "чорних лісорубів" повинні оперативно реагувати співробітники поліції і муніципальної гвардії, проте відсутність інвентаризації зелених насаджень, законного статусу лісопосадок дозволяє ігнорувати те, що відбувається. Більшість зрубаних дерев – це акації та інші листяні дерева, в тому числі і дуби, а чиновники лише розводять руками, роблячи вигляд, що не розуміють, про що йде мова", – обурена еколог.

Олена Швець впевнена, що якщо нічого не зробити найближчим часом, наслідки того, що відбувається, будуть катастрофічними. Вона пояснює, що великі дерева з могутніми кронами – це не тільки зелені легені нашого промислового міста, тінь і порятунок від спеки, але ще і допомога дренажним системам при зливах, а також природне запобігання зсувів.

"Ще в 2007 році, під час отримання першої вищої освіти, нами, студентами кафедри біотехнології та екології ДДТУ, була проведена велика і кропітка робота з інвентаризації зелених насаджень міста (визначення їхніх місць на карті, видової категорії, реальних масштабних показників) із подальшим перенесенням всіх даних на карти GIS. Було обстежене все місто, кожен кущик, дерево, газон. Інформація повинна була бути використана для стратегічного регулювання озеленення, обрізання, збереження різноманіття. Всі дані передали в органи місцевого самоврядування. І все. Тиша", – розповідає Олена Швець.

Представниця партії "Пропозиція" знає, як потрібно рятувати зелені легені Кам'янського. Для цього такі заходи повинні стати основними стратегічними кроками місцевої екологічної політики:

розробка єдиного стратегічного плану озеленення міста (з урахуванням розвитку міських урбанізованих геосистем);

прийняття єдиної програми відновлення зелених насаджень Кам'янського і догляду за ними; задіяння існуючої інформації про інвентаризацію дерев, актуалізація інформації на сьогоднішній день;

координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій щодо збереження біорізноманіття з урахуванням міжнародного співробітництва та кращих практик європейського досвіду;

посилення контролю і відповідальності за порушення в сфері екологічного законодавства, порушення правил благоустрою;

запобігання інтродукції, тобто процесу введення в екосистему чужорідних їй видів рослин, організмів, характерних для інших природних регіонів, які можуть негативно вплинути на екосистеми, місцеві види або здоров'я населення;

здійснення програмних заходів щодо збереження об'єктів рослинного і тваринного світу в Кам'янському;

формування стійкої екологічної свідомості городян, цінності збереження і збагачення навколишнього природного середовища.

Усі ці принципи Олена Швець готова відстоювати і впроваджувати як депутат Кам'янської міськради. Вона зазначає, що діяти потрібно терміново, інакше може виявитися, що рятувати вже нічого.

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