"Пропозиція" Філатова потрапила в трійку лідерів на місцевих виборах в Дніпрі, – опитування

Новостворена мерська партія "Пропозиція", в яку входить міський голова Дніпра Борис Філатов, отримала досить високу підтримку серед дніпрян.

Так, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", нова політична сила увірвалася в трійку лідерів поряд зі "Слугою народу" і "Опозиційною платформою – За життя". За неї свої голоси вже готові віддати 15,9% виборців.

Скріншот ratinggroup.ua

Серед кандидатів в мери лідером в рейтингу є Борис Філатов. Його готові підтримати 42,6% опитаних дніпрян. За Олександра Вілкула могли б проголосувати 13,3% мешканців міста, трохи менш низький рейтинг у Максима Бужанського – 13,2% і Загіда Краснова – 12,8%.

Скріншот ratinggroup.ua

Відзначимо, що в опитуванні, яке проводилося з 20 червня по 4 липня 2020 року, взяли участь 1006 жителів Дніпра віком від 18 років і старше. Похибка його результатів не перевищує 3,1%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за Зеленського на виборах готова проголосувати лише третина українців.