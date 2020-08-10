Промислові підприємства повинні відповідати за шкоду екології перед законом, - Ірина Кучер

Вранці 10 серпня через викид ДМК міські вулиці, дитячі майданчики, машини, майно і квартири містян у Кам'янському опинилися під товстим шаром графіту. Останнім часом місцеві жителі все частіше скаржаться на всюдисущий пил, від якого не сховатися не тільки на вулиці, але і в приміщенні.

Скарги зневірених кам'янчан в підприємстві ігноруються протягом багатьох років. Представниця партії "Пропозиція" в Кам'янському Ірина Кучер впевнена, що об'єднання зусиль громадськості та влади допоможе зрушити справу з мертвої точки.

Ірина Кучер звертає увагу на цинічність представників менеджменту комбінату. Замість того, щоб визнати те, що сталося, пресслужба підприємства опублікувала пізнавальну картинку про те, як правильно мити руки.

"Екологи фіксують підвищену концентрацію формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню та багатьох інших небезпечних речовин в Кам'янському. Те, що сталося вранці, ми бачили всі. А вони знущаються. Сьогодні вранці на сайті ДМК з'явилася пам'ятка "Як правильно мити руки". А на вулицях – ось такий пил! Зрозуміло, що вночі був викид. Що осіло в наших легенях – можна тільки припускати. У кого з керівництва таке своєрідне почуття гумору, невідомо. Але в ньому відмовити їм не можна", – пише політик.

Громадський активіст вважає, що добиватися справедливості потрібно вже зараз. Адже на кону стоїть здоров'я більше двох сотень тисяч людей.

"Ми знаємо, що дихаємо забрудненим повітрям. Але ми не знаємо, які настануть наслідки для нас і наших близьких. Батьки дітей, які збирають на лікування ракових захворювань, теж не думали, що конкретно їм доведеться робити це. Вони розплачуються за те, що великі дядьки набивають кишені. Діти великих дядьків живуть в екологічно чистих місцях. Самі дядьки не стоять у мартена, не дихають пилом аглофабрики. Помирати в 50 років, не встигнувши вийти на пенсію по гарячому стажу, – це прерогатива тих, хто працює в зміну. Поділ "одним – гроші, іншим – хвороби" в Україні не змінюється", – констатує Ірина Кучер.

Представниця партії "Пропозиція" у Кам'янському запропонувала своє бачення вирішення проблеми.

"Рішення для України і, зокрема, для Кам'янського, є. Це - створення дублюючих контроль (поряд з державним) комісій громад з прозорою системою контролю. Доступ на підприємства вони повинні мати не раз на рік, а регулярно, за узгодженим з громадськістю гнучким графіком. Система "викид – комісія" на підприємстві в будь-якому випадку приведе до посилення контролю. Потрібно зробити так, щоб викиди було дешевше контролювати, ніж платити штрафи і сідати в тюрму керівникам. Створення правової бази, що регулює діяльність підприємств промисловості. Екологічний податок і штрафи повинні йти до місцевого бюджету і спрямовуватися на оздоровлення місцевих жителів. Зараз його отримує Київ", – розповіла Кучер.

До слова, позитивний досвід впливу на підприємства, які забруднюють навколишнє середовище, в Дніпропетровській області є. Це ситуація, що склалася з підприємством "Потоки" в Дніпрі. Мер Дніпра Борис Філатов дав поради, як діяти іншим містам:

"Пара слів всім землякам, хто абсолютно справедливо ставить запитання: "А що з іншими промпідприємствами, що отруюють нам життя?"

Відповідаю.

Є тільки два варіанти:

1. Самоорганізація громадян і об'єднання їх навколо місцевого самоврядування.

2. Передача повноважень екологічного контролю територіальним громадам, що є програмним принципом політичної партії "Пропозиція". Квоти і дозвіл на викиди видають київські та обласні чиновники, а ми дихаємо цієї поганню у себе на місцях", – підкреслив Борис Філатов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті.