Призначено т.в.о. голови поліції Дніпропетровщини

Глава Національної поліції Сергій Князєв призначив Артема Васицького тимчасово виконуючим обов'язки керівника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної поліції.

Артем Васицький (ліворуч) призначений т.в.о. голови поліції Дніпропетровщини Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Наказом голови Нацполіціі Сергія Князєва від 29 липня Артем Васицький призначений тимчасово виконуючим обов'язки керівника поліції в Дніпропетровській області", - сказано в ньому.

У вівторок, 30 липня, заступник голови Нацполіціі Ігор Клименко представив особовому складу нового керівника.

Повідомляється, що до вказаного призначення 42-річний полковник поліції Васицький з 2017 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції.

До цього проходив службу в підрозділах карного розшуку Донецької області.

Має 23 роки досвіду оперативної роботи.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нещодавно у ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover за порушення правил дорожнього руху.

За кермом авто знаходився голова поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря.

Надалі, ймовірно, за його ініціативою на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних.

Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

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