Приватні компанії забезпечать абсолютно іншу якість обслуговування та утримання доріг – радник прем'єра Голик

Президент підписав закони, спрямовані на залучення інвестицій і приватних компаній до обслуговування та утримання доріг.

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик прогнозує, що нові закони забезпечать кращі технології та нову якість українських доріг, передає РБК-Україна.

"Все, що може бути передано від вмираючих ДП і КП приватним компаніям - має бути передано через прозорі процедури конкурсів. Це - робочі місця, податки, технології, нова техніка і, головне, зовсім іншу якість обслуговування та утримання доріг", - переконаний Голик.

За його словами, колишні норми законодавства не дозволяли галузі швидко розвиватися. Однак тепер введено поняття середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування.

Юрій Голик Лівий берег

Кабінет міністрів затвердить Державну цільову програму розвитку автомобільних доріг із зазначенням обсягів необхідних робіт і джерел фінансування по всіх дорогах.

Також підписані президентом закони закріплюють в Бюджетному кодексі поняття середньострокового зобов'язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

У комплексі ці заходи істотно розширюють можливості регіонів щодо використання коштів територіальних дорожніх фондів і субвенції з державного бюджету і сприяють залученню приватних інвестицій.

"Всі хочуть залучати приватні компанії до утримання доріг. А приватні компанії хочуть довгострокових контрактів на обслуговування доріг. Тому що це трохи інша техніка, це інвестиції, і бізнес хоче нормального планування - знати, що вкладаючи десятки мільйонів доларів в техніку і технології, він буде захищений трирічним контрактом. Раніше це було неможливо", - підкреслив радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голик представив практичну інструкцію для перевірки якості роботи підрядників, які будують і ремонтують за бюджетні кошти школи, дитсадки, дороги і стадіони.

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