Поліція у Дніпрі незаконно охороняє будинок кандидата у мери Риженка – журналіст

Гліб Іванов Політика 13:51, 5.10.2020

У Дніпрі начальник Головного управління Нацполіції у регіоні Анатолій Щадило нібито забезпечує охорону домівки нардепа від "Слуги народу" та кандидата у мери міста Сергія Риженка.

Про це у Facebook повідомив журналіст, керівник поліцейського профсоюзу Сергій Джихур, опублікувавши відповідні відео. Він наголосив, що так Національну поліцію змушують брати участь у передвиборчих перегонах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Інцидент трапився у селі Орлівщина. За словами Джихура, поліцейські автівки стоять недалеко від будинку Риженка уже протягом кількох тижнів. Зі свого боку, поліцейські не змогли відповісти на запитання, для чого вони там перебувають.

За їх словами, вони нібито охороняють громадський порядок.

Автівки поліції стоять недалеко від будинку Риженка.
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Поліцейські заявили, що нібито охороняють громадський порядок.
Скриншот

"Як начальник ГУНП в Дніпропетровській області Щадило відпрацьовує чужі генеральські погони які він носить, забезпечуючи охорону домівки кандидата у мери міста Дніпро пана Риженко, партія "Слуга народу", – написав він.

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