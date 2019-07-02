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Партія Вакарчука спотворила фасад у Дніпрі

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У центрі Дніпра партія "Голос" спотворила фасад політичною агітацією. На порушення відреагували в міській раді. Святослава Вакарчука попросили поважати місто.

"Голос" пофарбувала фасад в яскравий помаранчевий колір і розмістила вивіску з порушенням дизайн-коду. Про це повідомив головний художник Дніпра Сергій Білий на своїй сторінці Facebook.

"Ну скільки разів говорили, що не можна просто так взяти і пофарбувати фасад. Але ні ... ( Та й банер на фасаді сумнівний", - написав він.

Офіс партії "Голос" в Дніпрі

Офіс партії "Голос" в Дніпрі

Facebook Сергія Білого

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Білий позначив у публікації начальника інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза. Той в свою чергу пообіцяв відреагувати на порушення.

Співзасновник колаборації "Дніпро-дизайн" Максим Гольдін також висловився з цього приводу на своїй сторінці в Facebook. Він попросив Святослава Вакарчука поважати Дніпро і виправити "помаранчеве непорозуміння". Гольдін звернув увагу на те, що в партії також зіпсували міську адресну табличку.

У центрі Дніпра спотворили фасад

У центрі Дніпра спотворили фасад

Facebook Max Goldin

"Представники Голос, переконливе прохання поверніть цього фасаду той вид, яким його бачив архітектор. Будівля аварійна і побачила чимало на своєму віку, дайте їй дожити до того часу, коли їй займуться реставратори. І будьте ласкаві, зверніть увагу, що громада Дніпра з любов'ю і увагою оплатила і оновлює адресні таблички на своїх будинках, і так по-варварськи до них відноситься нікому не дозволено. Малярну стрічку адже вам ніхто не забороняє використовувати? Святослав Вакарчук, поважайте наше місто, будь ласка! ", - написав Гольдін.

"Голос" зіпсувала міську адресну табличку

"Голос" зіпсувала міську адресну табличку

Facebook Max Goldin

На пост в Facebook відповіла координатор волонтерської програми партії "Голос" Олена Ведмідь. Вона виправдалася тим, що раніше там був смітник.

"Там був смітник. Ми все почистили. Попросили волонтерів відремонтувати і трохи перестаралися. Виправимо, звичайно", - написала Ведмідь.

Скріншот

Скріншот

Відзначимо, що в Дніпрі затверджений дизайн-код міста, який регулює розміщення вивісок і реклами на фасадах будівель. Згідно з правилами, реклама не повинна псувати або змінювати загальний вигляд фасаду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ЦВК не пустила на вибори в Раду кандидата Вакарчука.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Партія Вакарчука "Голос"ВакарчукполітикаДніпро
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