Партія "Слуга народу" представила свого кандидата в мери Дніпра.

У середу, 26 серпня, в Дніпрі партія "Слуга народу" представила свого кандидата в мери міста.

Ним виявився Сергій Риженко – головлікар лікарні імені Мечникова. Про це кореспондент OBOZREVATEL повідомляє з місця події.

Зеленський представив кандидата в мери Дніпра

У рамках робочого візиту президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою представив кандидата в мери Дніпра Сергія Риженка:

"Ми дуже любимо Дніпро і будемо відстоювати його до перемоги. Ми разом будемо будувати нове місто. Обіцяю, я докладу всіх зусиль для цього", – сказав Сергій Риженко.

Кандидат у мери Дніпра Сергій Риженко

Кандидат у мери Дніпра розповів, що необхідно в першу чергу зробити для поліпшення життя городян:

"Із президентом ми обговорювали питання, щоб робити Дніпро комфортним. Ми зробимо все для того, щоб воно стало кращим. Особливо мене турбує якість питної води. Зараз її стан поганий і це впливає на здоров'я городян", – зазначив Риженко.

Крім того, партія "Слуга народу" представила кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевченка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Дніпропетровської області. Президент розповів про долю нового аеропорту та проінспектував місцеві дороги.

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