Партія 'Пропозиція' впевнено перемагає на виборах до обласної та до міської рад, – Філатов

Різні соціологічні дослідження свідчать про те, що партія "Пропозиція" візьме в міській раді від 30 до 40% місць. Про це на брифінгу повідомив чинний глава Дніпра Борис Філатов.

"Згідно з усіма соціологічними опитуваннями партія "Пропозиція" впевнено перемагає і на виборах до обласної ради, і на виборах до міської ради. Якщо говорити про конкретні показники, то екзитпол, проведений Комітетом виборців України спільно з однією із соціологічних компаній, свідчить: я впевнено набираю підтримку містян, потрібну для перемоги вже в першому турі. Тобто понад 50% виборців", – заявив Борис Філатов.

Мер Дніпра акцентував увагу на тому, що нині ще рано святкувати перемогу, оскільки на виборчі комісії чекає складний процес підрахунку голосів. І в цій справі він закликав членів виборчкомів проявити максимум громадянської свідомості.

"Я прошу всіх членів виборчих комісій на різних рівнях докласти максимум зусиль для того, щоб захистити результати волевиявлення містян. Я також звертаюся до керівників парламентських партій. Будь ласка, робіть усе можливе для того, щоб ваші представники у виборчкомах спрацювали чесно й не дозволили неохайним політикам спотворити підсумки голосування", – наголосив Борис Філатов.