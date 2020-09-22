Партія ''Пропозиція'' в Кам'янському: ''Житловий фонд Кам'янського потрібно приводити в порядок''

Однією з нагальних проблем Кам'янського є відсутність паспортизації будинків житлового фонду.

З цієї причини створення ОСББ значно ускладнюється. На актуальну для міста тему звернув увагу кандидат у депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Артем Русін.

"Ми всі дуже добре знаємо, що таке паспорт громадянина і для чого він потрібен. І ось такий же документ сьогодні повинен бути і у кожного житлового будинку в нашому місті. Його відсутність – основна проблема, з якою стикаються люди, які бажають створити ОСББ. Виготовлення цього документа дуже вартісне, і за свій рахунок ОСББ зробити це просто не в змозі, адже зібрані гроші йдуть в першу чергу на дахи, ремонт комунікацій, інші роботи. Якщо люди взяли на себе відповідальність за свій будинок як співвласники, то місто має їм допомагати", - говорить кандидат від партії" Пропозиція ".

Артем Русін наголошує, що документи для ОСББ повинні виготовлятися при передачі будинку співвласникам. У них в обов'язковому порядку повинні бути вказані відомості про конструктивні елементи, інженерні системи і фізичний знос будівлі.

"Технічний паспорт багатоквартирного будинку – це офіційний документ, в якому досконально прописані всі характеристики об'єкта. У ньому в обов'язковому порядку повинні бути відомості про конструктивні елементи, інженерні системи і фізичний знос будівлі. Крім того, сьогодні в Кам'янському все також нагальною проблемою залишається відсутність єдиного зонування прилеглих до будинків територій. Без цієї інформації складно довести, хто і на якій ділянці відповідає за санітарію та благоустрій територій", - говорить кандидат.

Пропозиція кандидата в депутати Кам'янської міськради Артема Русіна полягає в наступному:

- розробка і впровадження в Кам'янському єдиної міської програми паспортизації житлового фонду;

- проведення якісного зонування прибудинкових та міських територій, що дозволить внести ясність в роботу міських служб.

"Житловий фонд Кам'янського дійсно потрібно приводити в порядок, і в" Пропозиції "знають, як це зробити грамотно. Приєднуйтесь, якщо вам небайдуже життя рідного міста!" - закликав кандидат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що команда партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнилася Володимиром Кравченком – громадським активістом, помічником депутата міськради Олени Демішевої, розробником і засновником соціальної мережі Socialface.