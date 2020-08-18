Партія "Пропозиція" в Кам'янському: "Вчителі були кинуті на амбразури освітніх нововведень"

Напередодні нового навчального року гостро постало питання організації онлайн-навчання, з яким школярі знову можуть зіткнутися в зв'язку з другою хвилею коронавірусу.

Діти мають право на рівні можливості при отриманні освіти, незалежно від фінансових можливостей їхніх батьків. Представник партії "Пропозиція" в Кам'янському Дмитро Маханько переконаний, що місцеве самоврядування зобов'язане зробити все можливе, щоб допомогти учням у цей нелегкий період.

"Новий навчальний рік в умовах епідемії Covid-19 стане важким випробуванням як для дітей, так і педагогів. Ми бачимо, що кожен день зростає загроза другої хвилі коронавірусу. Складно спрогнозувати, яка ситуація буде вже цієї осені, взимку, навесні. Є велика ймовірність, що наші школярі і вчителі знову зіткнуться з проблемою навчання онлайн", - говорить Дмитро.

Представник "Пропозиції" в Кам'янському звертає увагу на вкрай слабке технічне забезпечення вчителів персональної комп'ютерною технікою. До того ж, її собі в Кам'янському може дозволити далеко не кожна сім'я.

"Я розумію, що спочатку всі сили місцевого самоврядування були кинуті на боротьбу з хворобою - на закупівлю матеріалів, ліків, засобів захисту. Але сьогодні мене дуже хвилює, що чекає на наших дітей. Як в таких умовах вчити дітей – цю проблему ніхто толком навіть не піднімав. Вчителі були кинуті на амбразуру існуючої ситуації, намагаючись тією технікою, тими ресурсами, які мали вдома, здійснити робочої процес. Але ж це не їхній головний біль. Усім необхідним їх зобов'язані забезпечити держава і місто", - впевнений Дмитро Маханько.

Діджиталізація, за словами Маханька, вимагає координації зусиль всіх гілок влади. На даному етапі це лише пусті балачки.

"Нинішній уряд дуже багато говорить про діджиталізацію, проте все це залишається словами. По факту ми бачимо, що техніка для забезпечення освітнього процесу "знаходиться", по суті, за рахунок коштів самого вчителя. Вона не завжди пристосована під сучасне ПО, часто відверто застаріла. Крім того, гостро стоїть така проблема, як малозабезпечені сім'ї. Далеко не всі батьки учнів можуть купити дитині ноутбук, веб-камеру або навіть оплатити нормальний швидкісний Інтернет. Таким чином, виходить, що порушується елементарне право дітей на освіту. І це сьогодні, тут і зараз", - говорить Д. Маханько.

Представник партії "Пропозиція" в Кам'янському впевнений, що вихід з даної ситуації є. Розв'язати це питання цілком реально на місцевому рівні.

"Що ми пропонуємо? Нічого надприродного! Кілька нескладних кроків дозволять зняти ці питання раз і назавжди. Для цього необхідно зробити наступне:

Забезпечити кожного вчителя нашого міста гідною технікою для проведення занять. Технікою, яка буде мобільного і придатною для здійснення поставлених завдань;

Провести курси комп'ютерної грамотності для фахівців, які (по ряду причин) так і не змогли освоїти основи віддаленого онлайн-навчання;

Вже зараз почати формувати списки дітей з малозабезпечених сімей, які не в змозі забезпечити себе технікою. Ми не говоримо, що треба роздаровувати ноутбуки наліво і направо, мова йде про те, щоб створити при школах оборотний фонд IT-пристроїв, якими зможуть користуватися ті, хто не може їх придбати", - пропонує Дмитро Маханько.

Сьогоднішні зарплати вчителів – показник брехливості нинішньої центральної влади. В "Пропозиції" є реальні пропозиції.

"Як батько двійнят-першокласників, які цього року йдуть в школу, я дуже стурбований тим, як буде реалізований навчальний процес. Особливо для маленьких діток. Я відповідально заявляю, що партія місцевого самоврядування "Пропозиція" буде відстоювати право вчителів на гідну оплату праці. Учитель не повинен стикатися з проблемою, як прогодувати своїх дітей. Кожен раз перед черговими виборами їм обіцяють підвищення, але все залишається лише на словах. У нас є реальні пропозиції, як вирішити цю проблему", - заявив Дмитро Маханько.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Пропозиція" в Кам'янському наполягає на невідкладності запуску полігону і сортувальної лінії ТПВ.