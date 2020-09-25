Партія 'Пропозиція' в Кам'янському: 'Усім нам жити в одному місті, тому голосуйте з розумом'

Кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Валентин Тітенко вважає, що політик повинен бути з тими, хто його обрав, і жити в районі, довіру жителів якого отримав.

Політик зазначає, що обов'язок чиновника – тримати відповідь перед тими, чиї інтереси він представляє. Саме тому для депутата необхідно знати проблеми округу – бачити ті ж тротуари, під'їзди і двори – і при цьому бути в змозі вирішити ці завдання.

"Я проживаю в Кам'янському, тому про проблеми міста і свого району знаю не з чуток. І ось однією з основних проблем, яку хотів би відзначити, я вважаю повну недоступність деяких наших депутатів. Вони не проводять прийоми, не реагують на письмові звернення, пропускають засідання постійних депутатських комісій. Їх начебто зовсім немає. Жителі вже забули, як їх звати, що вже тут говорити про вирішення якихось проблем", – обурюється Валентин Тітенко.

Кандидат від партії "Пропозиція" закликає жителів Кам'янського голосувати або за людей, яких вони знають особисто, або за тих, хто живе в їхньому районі:

"Голосувати за якихось "варягів", які проживають на іншому кінці Кам'янського, а то і зовсім в інших містах, неконструктивно. Неправильно голосувати і за "обгортку" від якоїсь київської партії. Повірте, від подібних кандидатів не буде ніякої користі. Отримавши ваші голоси, вони сховаються "у темряві ночі", зайнявшись рішенням своїх шкурних питань. А воно вам потрібно? Їм – так, а вам точно немає ", – переконаний Валентин Тітенко.

Тітенко впевнений, що саме кандидати від партії "Пропозиція" сьогодні найбільш близькі городянам. До неї приєдналися фахівці, які знайомі місцевим жителям і при цьому обізнані в проблемах, що існують на сьогодні в місті.

"Чим мені сподобалася партія "Пропозиція", так це тим, що до неї увійшли люди, яких я знаю особисто. Кожен з них – спец у своїй сфері. Впевнено заявляю: кандидати "Пропозиції" – це люди, які живуть поруч з вами. Вони ваші сусіди, друзі, можливо, колеги. Усім нам жити в одному місті, тому голосуйте з розумом", – сказав Тітенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ряди партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнив Геннадій Максютенко. Кандидата в депутати Кам'янського міськради місцеві жителі знають як міцного господарника і безвідмовну людину.