Партія 'Пропозиція' в Кам'янському: 'Центральна влада скорочує витрати на соціальну сферу'

На сьогоднішній день Кам'янське не може похвалитися гідними умовами для комфортного пересування по місту маломобільних громадян.

Навіть простий вихід на вулицю для містян з інвалідністю перетворюється на справжні тортури. Громадський транспорт, а також більшість пляжів, парків, скверів не відповідають мінімальним вимогам.

На необхідності створення в Кам'янському доступною і безбар'єрного середовища загострює увагу кандидат в депутати Кам'янського міськради від партії "Пропозиція" Валерія Козедуб:

"На мій погляд, сьогодні в місті проблем маломобільних громадян і людей з інвалідністю приділяють недостатньо уваги. Мало хто з чиновників знає про труднощі, з якими ці люди та їхні рідні стикаються щодня. Центральна влада скорочує витрати на оздоровлення та лікування особливих дітей. Міська інфраструктура абсолютно не пристосована для безбар'єрного переміщення. Так, в місті частково облаштовують пішохідні переходи, десь з'являються з'їзди для візочників, але на загальну картину це не впливає. Містянам з інвалідністю як і раніше важко пересуватися по розбитим тротуарах. Без сторонньої допомоги не потрапити ні в трамвай, ні в маршрутку. Для кого будують деякі пандуси – взагалі залишається загадкою: кут нахилу у них розрахований не інакше як на екстремалів. Все це – кричущий непрофесіоналізм і нерозуміння глибини проблеми, яку потрібно вирішувати комплексно ", – каже Валерія Козедуб.

Кандидат в депутати Кам'янського міськради від "Пропозиції" впевнена: соціальній сфері необхідно приділяти набагато більше уваги. Заходи, пов'язані з підтримкою маломобільних груп населення, не повинні фінансуватися за залишковим принципом. Крім того, в місті щороку зростає потреба в інклюзивних класах для дітей з особливими потребами. Разом з тим питання безбар'єрності в школах і дитсадках залишається відкритим:

"Всі ми прагнемо в Європу. Давайте подивимося, як там ставляться до людей з інвалідністю. Для них створені всі необхідні умови, вони не відчувають себе ущемленими або кинутими напризволяще. Такі категорії населення цілком оточені турботою і підтримкою з боку держави. Права таких громадян захищені. Вони набагато простіше інтегруються в суспільство. у нас же часто про особливі діток згадують лише на свята, коли можна прийти до них з солодкими подарунками і натягнутими усмішками, зробити селфі і знову забути про проблему. Такий підхід необхідно міняти докорінно", – підкреслює кандидат від "Пропозиції".

Валерія Козедуб наполягає: тему підтримки маломобільних людей і людей з інвалідністю необхідно робити пріоритетною вже сьогодні. Кандидат в депутати Кам'янської міськради від "Пропозиції" вважає, що сьогодні місту необхідні:

- розвиток та вдосконалення інклюзивно-ресурсних центрів, поліпшення їх матеріально-технічної бази;

- вузькопрофільні фахівці, які будуть працювати в цих центрах (їх сьогодні просто критично не вистачає);

- удосконалення міської програми підтримки людей з інвалідністю;

- створення доступного і безбар'єрного середовища.

"Я приєдналася до партії" Пропозиція ", тому що це команда розумних і цілеспрямованих людей, які знають, як зробити життя наших містян краще. Знають про реальні проблеми міста і бачать шляхи їх вирішення. І головне – ми готові допомагати тим, хто в цьому потребує", – підкреслила Валерія Козедуб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до команди політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському приєднався відомий кам'янчанин, актор театру і кіно, Заслужений артист України Олег Волощенко.