Партія "Пропозиція" в Кам'янському: "Сьогодні чиновники тему стану житлового фонду намагаються обходити стороною"

Стан житлового фонду в Кам'янському - одна з найболючіших для міста тем.

Багато будинків знаходяться на межі руйнування. Особливо ця ситуація критична на Черемушках - практично весь район складається з хрущовок, які свого часу будувалися як тимчасове соціальне житло.

Насущне для містян питання піднімає кандидат в депутати Кам'янської міської ради від партії "Пропозиція" Ірина Олійник:

"Все моє життя в рідному Кам'янському нерозривно пов'язане з Черемушками. Я тут виросла і живу донині. Про те, що хвилює жителів мого району, знаю не з чуток. Здебільшого це зношеність будинків, які були побудовані ще 40-50 років тому і зараз гостро потребують капітальних ремонтах. Діряві дахи, іржаві труби, старі фасади, похмурі і смердючі під'їзди, постійні аварії – люди роками живуть з такими проблемами. Вони вже й не сподіваються на допомогу. Неможливо спокійно дивитися на те, як будівлі приходять в занепад, тим більше знаючи, що вихід із ситуації є", – каже Ірина Олійник.

За словами кандидата в депутати Кам'янської міськради, сьогодні міські чиновники і депутати вважають за краще обходити стороною тему житлового фонду. Вони чомусь займаються питаннями другорядного значення. Тимчасові ж заходи у вигляді поточних ремонтів більше схожі на лікування подорожником пацієнта реанімації. Кандидат в депутати міськради від "Пропозиції" наполягає: ситуація вимагає термінового втручання і кардинального рішення. Ірина Олійник знає, які кроки слід зробити для порятунку житлофонду. Для цього потрібна ефективна команда місцевого самоврядування та програма з фінансуванням з міського бюджету.

"До мене, як до голови ОСББ, постійно звертаються місцеві жителі. Їх цікавлять практичні поради з утримання будинків. Я готова поділитися своїми знаннями і досвідом, щоб тема поступового руйнування житла назавжди зникла з порядку денного. Тому я приєдналася до партії "Пропозиція", в якій зібрані справжні професіонали. Команда цієї політичної сили здатна грамотно підійти до вирішення будь-яких завдань на місцевому рівні", – каже Ірина Олійник.

Кандидат в депутати Кам'янської міськради від "Пропозиції" Ірина Олійник пропонує наступні оперативні заходи:

- проведення комплексного аудиту всього житлового фонду міста;

- збільшення бюджетного фінансування на діючу міську Програму сприяння розвитку ОСББ;

- складання реєстру будинків, яким в першу чергу необхідний капітальний ремонт;

- участь міста в різних програмах, в тому числі інвестиційних, по енергоефективності та відновленню житлофонду.

"Застарілий житловий фонд – це не локальна проблема, вона стосується всієї України в цілому. Лише спільними зусиллями справжніх професіоналів, з яких якраз і складається партія "Пропозиція", ми зможемо зробити наше місто комфортним для проживання", – підкреслила Ірина Олійник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до команди політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському приєднався відомий кам'янчанин, актор театру і кіно, Заслужений артист України Олег Волощенко.