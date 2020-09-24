Партія "Пропозиція" в Кам'янському: "Профессіоналізм - це те, чого сьогодні не вистачає місцевій політиці"

Ряди партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнив Геннадій Максютенко. Кандидата в депутати Кам'янської міськради місцеві жителі знають як міцного господарника і безвідмовну людину.

Все трудове життя Геннадія пройшло на промислових підприємствах рідного міста. Відразу після армії це був "ДніпроАзот", де він пропрацював майже 26 років, потім ДМК.

"Кам'янське – моє рідне місто, в якому я народився, виріс і здобув освіту. Я ріс в той час, коли під'їзди в будинках не закривалися. Коли батьки, прийшовши з роботи, із задоволенням займалися благоустроєм прибудинкової території. Чоловіки у дворі мирно збиралися грати в доміно. Можна було зайти в будь-яку квартиру і попросити допомоги - двері завжди були відкриті. Напевно, все це вплинуло на те, який я сьогодні", - коментує громадський активіст.

Геннадій Максютенко впевнений, що зараз місцева політика як ніколи раніше потребує професіоналізму та вміння вирішувати складні завдання. Саме тому він вирішив приєднатися до партії "Пропозиція".

"Знаходити людей зі схожими інтересами у мене завжди виходило. Головне - мати мету і внутрішній ресурс, який допоможе в її досягненні. Знайомство з Іриною Кучер стало новим і цікавим досвідом. Я зрозумів, що можу і готовий втілювати в життя свої проекти, знання, накопичені роками. як то кажуть, час прийшов. Сьогодні я бачу, як завдяки реформі децентралізації, коли місцева влада ефективна, в Україні стали перетворюватися міста. Візьмемо той же Дніпро. Яку увага там приділяють фасадам, будівлям історичного значення! В обласному центрі відновлюють сквери, облагороджують спальні райони. Все це – професіоналізм місцевої влади. Тому я в команді "Пропозиції". Упевнений – разом ми зробимо життя цього міста кращим!" - підкреслив кандидат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що команда партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнилася Володимиром Кравченком – громадським активістом, помічником депутата міськради Олени Демішевої, розробником і засновником соціальної мережі Socialface.