Партія "Пропозиція" в Кам'янському організувала тренінг для молоді

У суботу, 10 жовтня, в Кам'янському відбувся тренінг для молоді, організований партією "Пропозиція".

Тема тренінгу – самопрезентація себе в сучасному світі, адаптація до актуального ринку праці. Ментором і наставником для підростаючого покоління Кам'янського виступив відомий київський адвокат Ян Білоголовий.

Фахівця на зустріч із молоддю до міста запросила кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Ірина Кисельова. Ян Білоголовий прожив у Дніпродзержинську 25 років, і сьогодні він досяг успіху: за консультаціями до київського фахівця звертаються відомі політики, мери, губернатори.

На тренінгу, який пройшов в бізнес-центрі "CityBC" (проспект Свободи, 35), молодь Кам'янського дізналася, як бути конкурентоспроможною, як презентувати себе в особистих знайомствах, за допомогою соціальних мереж, придбала корисні навички, які допоможуть в житті. І головне – отримала мотивацію, як чинити далі.

Кандидат в депутати Кам'янського міськради від партії "Пропозиція" Ірина Кисельова відзначила:

"Як я вже неодноразово говорила, у нас в Кам'янському – чудова молодь, але найчастіше вона абсолютно не адаптована до сучасного ринку праці. Навіть знання, які молоді люди отримують у ВНЗ, часто застаріли і малозастосовні в сучасному світі. Саме тому ми разом з командою партії "Пропозиція" внесли до своєї міської програми необхідність створення в Кам'янському сучасного муніципального центру, в якому досвідчені фахівці допоможуть адаптуватися молоді до актуальних сьогодні професій: баристи, дизайнера, фотографа, фахівців б'юті-індустрії. Сьогоднішній тренінг можна вважати першим кроком" , – сказала Ірина Кисельова.

Кандидат в депутати міськради Кам'янського Ірина Кисельова.

Про важливість таких тренінгів розповів Ян Білоголовий:

"Такі заходи потрібні в першу чергу для того, щоб молодь могла вивчити досвід людей, які вже в цьому житті чогось досягли. На них вона може отримати нові знання для розвитку. Особливо це важливо в той період, коли молоді люди знаходяться в пошуку роботи і самих себе в цьому світі. Я, як ментор, допомагаю їм знайти цей шлях", – підкреслив Ян.

Ментор тренінгу Ян Білоголовий.

Своїми враженнями поділилися учасники тренінгу:

"Величезне спасибі Ірині та її команді за те, що запросили на такий тренінг. З'явилася якась мотивація всередині і впевненість, що зараз я все роблю правильно. Хочу, щоб у місті було побільше таких занять", – зазначає Христина.

"Було дуже цікаво. Зробили висновки, як більш ефективно досягати своїх цілей. Як не соромитися, як заводити нові знайомства. Буду працювати над своїми помилками. Спасибі за по-справжньому потрібний захід!" – говорить Анастасія.

Молодь Кам'янського дізналася, як бути конкурентоспроможною.

"Сьогодні я побачила, наскільки подібні тренінги затребувані, а це значить, що ми з командою "Пропозиції" все робимо правильно. Ми продовжуємо роботу в цьому напрямку і подібні заняття обов'язково будуть проводитися ще", – підкреслила кандидат в депутати Кам'янського міськради Ірина Кисельова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в партії "Пропозиція" знають, як зробити так, щоб молодь залишалася працювати в рідному Кам'янському.