Партія 'Пропозиція' в Кам'янському: 'Ніхто навіть не замислюється, скільки сьогодні у молоді проблем'

Значна частина молоді Кам'янського залишає рідне місто в пошуках кращого життя.

Представник партії "Пропозиція" Владислав Демура вважає, що ця проблема значно ускладнилася останнім часом. На батьківщині молоді люди часто не можуть стати на ноги через відсутність в місті ефективної молодіжної політики.

"Нинішні політики роблять багато заяв про те, що" молодь - наше майбутнє ", кажуть багато інших шаблонних речей. Але насправді ніхто навіть не замислюється, скільки сьогодні у молоді проблем, скільки невирішених питань. І так триває десятиліттями", - розповідає він.

Владислав Демура підкреслив, що сьогодні на місцях так звана молодіжна політика полягає лише в тому, що молодих людей просто використовують. В результаті розчарована молодь роз'їжджається по інших містах і навіть країнах.

"Відповідально заявляю, що сьогодні у нас в місті немає молодіжної політики. Немає тієї політики, яка повинна допомогти молодим людям стати на ноги, закріпитися в нашому місті, створити умови, щоб молодь після закінчення навчання не виїжджала з Кам'янського. Створення якихось молодіжних організацій, метою яких є піар і додаткові голоси на виборах, - це не те, що потрібно молоді сьогодні. Каменському потрібна ефективна молодіжна політика", - переконаний представник" Пропозиції ".

В "Пропозиції" впевнені, що над цією проблемою потрібно працювати поетапно. Наприклад, залучати всі можливі ресурси, в тому числі обласні.

"Сьогодні в Україні є програми, що фінансуються коштами Державного бюджету, обласного. Завдяки децентралізації значно розширилися можливості бюджетів місцевих. У багатьох містах країни активно впроваджуються програми забезпечення молоді житлом. Все це дає можливість стримувати міграцію прогресивної молоді за кордон, сприяє соцекономрозвитку регіонів. Наприклад, тільки місто Миколаїв за останні 4 роки інвестувало в будівництво житла майже 62 мільйони", - говорить Владислав Демура.

Представник партії відзначає три пріоритетних напрямки, над якими готовий працювати в першу чергу. Це:

- працевлаштування молоді;

- надання житла;

- сучасна інфраструктура.

"Тільки при вирішенні цих питань ми зможемо утримати молодь у Кам'янському", - підкреслив Владислав Демура.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ряди партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнив військовий і волонтер Едуард Капуста.