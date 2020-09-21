Партія "Пропозиція" в Кам'янському: "Місцева політика – це не інструмент збагачення"

Команда партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнилася Володимиром Кравченком – громадським активістом, помічником депутата міськради Олени Демішевої, розробником і засновником соціальної мережі Socialface.

Молодий фахівець упевнений, що місцевим політичним династіям не місце в сучасному світі. За його словами, місто потребує перезавантаження влади.

"Багато хто знає мене як людину, у якої завжди була своя позиція, яку я не боявся озвучувати вголос. Мені не байдуже те, що відбувається в місті. Я тут народився, тут живу і працюю. Як будь-яка нормальна людина, хочу бачити наше місто кращим , безпечним, з чистим повітрям. А ще – я впевнений, що Каменському життєво необхідне перезавантаження влади. з року в рік ми вибираємо одних і тих же людей, плекаємо всі ті ж династії, натомість не отримуючи зовсім нічого", – говорить представник партії "Пропозиція".

Володимир вважає, що місцева політика – це, в першу чергу, служіння міській громаді. Молодь в ній незаслужено піддається дискримінації.

"Я розумію, що таким, як я, буде вкрай непросто. Говоритимуть, що таким, як ми - молодим і "недосвідченим" - не місце в політиці, що це справа людей з "касти обраних". І тут мені є що сказати: по-перше, я магістр політології, по-друге, у мене за плечима багатий досвід і знання в державному управлінні. Але найголовніше – це політична сила, до якої я приєднався. Команда партії "Пропозиція" складається з активних містян, яких я добре знаю. Ми якісно відрізняємося від тих, хто сьогодні використовує політику не як інструмент для служіння громаді, а як інструмент для власного збагачення", – переконаний Володимир Кравченко.

Представник партії наполягає: час жартів закінчився, прийшов час вибирати ефективних людей.

"Якщо чесні, порядні і некорумповані люди не будуть йти в політику, то крилата фраза "Маємо те, що маємо" перестане бути жартом. Вона перетвориться на вирок. Сьогодні час жартів закінчився", – впевнений Володимир Кравченко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ряди партії "Пропозиція" в Кам'янському поповнив військовий і волонтер Едуард Капуста.