Партія 'Пропозиція' в Кам'янському: 'Ми знаємо, як навести у місті лад!'

Для Кам'янського занедбані будівлі, що стали кублами наркоманів і вічними міськими звалищами - одна з найболючіших проблем.

Необгороджені і небезпечні, вони неодноразово ставали причиною травмування містян і дітей. Кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Станіслав Липовий впевнений, що вихід їх ситуації можна знайти вже сьогодні.

"Якщо занедбані будівлі нашого міста не знаходять інвесторів, це зовсім не означає, що вони так і повинні залишатися міськими "прикрасами". Їх можна і потрібно приводити в порядок. Яким чином? Повірте, є кошти. Я вважаю, що потрібно шукати власників і строго карати за порушення правил благоустрою. Якщо будівля нерентабельна, зносити і влаштовувати на її місці, наприклад, спортмайданчик або просто упорядковувати територію", - говорить Станіслав Липовий.

За словами кандидата в депутати Кам'янської міськради, для конструктивного вирішення проблеми покинутих будівель в органах місцевого самоврядування повинна бути створена спеціальна комісія. Її члени повинні бути уповноважені збирати інформацію про об'єкт, визначати права власності, знаходити власників та приймати рішення щодо подальшої долі будівель.

"Якщо будівля знаходиться в приватній власності, своїми діями (точніше бездіяльністю) власник порушує правила благоустрою міста, затверджені рішенням сесії місцевої ради №178-07 / VII від 28.04.2016 року, за що передбачена адміністративна відповідальність, згідно зі ст. 152 КУпАП, в вигляді штрафу. Якщо ж будівля є нічиєю, комісія повинна зафіксувати факт наявності такого майна, ініціювати звернення до суду з позовною заявою для передачі його в комунальну власність, а потім визначити подальшу його долю", - розповідає Станіслав.

На сьогоднішній день в Кам'янському чимала кількість таких будівель знаходиться на балансі комунальних підприємств. З ними, на думку фахівця, слід вчинити так:

"Нерідко згадані нами будівлі є комунальною власністю. В такому випадку повинна бути проведена аналітична робота (послідовно по кожній будівлі чи приміщення). Зваживши всі "за" і "проти", комісія ініціює прийняття рішення. Це може бути рішення про доцільність виділення коштів на відновлення об'єкта і подальша його здача в оренду під комерційну діяльність або рішення про реалізацію об'єкта на електронних торгах системи Prozorro, з метою поповнення місцевого бюджету. Якщо буде визнано, що відновлення будівлі недоцільне, а продаж носить туманні перспективи, її слід знести, а територію облаштувати з урахуванням побажань містян", - вважає Станіслав Липовий.

Кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" наполягає, що будь-яке з перерахованих вище рішень повинно прийматися з урахуванням думки мешканців прилеглих будинків. Таким чином, громада через депутатів місцевої ради, як офіційних представників її інтересів, може і повинна брати участь в управлінні комунальним майном.

"Нерозв'язних проблем немає - є безгосподарність! Адже погодьтеся: наприклад, в одному районі нашого міста не вистачає автомобільних стоянок, в іншому – місць для проведення дозвілля, в третьому дітям ніде поганяти в м'яч або поспілкуватися з однолітками. А на місці цих нереалізованих роками потреб "красуються" руїни. Воно нам потрібно ?! Я думаю, точно ні. Час вирішувати і ці питання. У партії "Пропозиція" знають, як навести лад у місті. Час змін настав!" - підкреслив Станіслав Липовий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідери партії "Пропозиція" Борис Філатов і Валентин Резніченко зустрілися з кам'янчанами.