Партія "Пропозиція" в Кам'янському: "Ми вимагаємо припинити використовувати кошти бюджету для піару перед виборами"

Центральна частина Кам'янського вже багато років знаходиться в занепаді. Стихійні звалища, відсутність благоустрою, прибудинкових доріг і тротуарів – далеко не повний список всіх проблем, які влада впритул не помічає.

У найбільш жалюгідному стані знаходяться двори з малоповерховою забудовою. Схоже, влада забула, що тут живуть люди, які теж платять податки в бюджет. Тільки ось натомість вони не отримують нічого.

Таку "картину" можна спостерігати в Кам'янському практично скрізь, варто звернути з центральних проспектів у двори.

"Подібну систему потрібно терміново міняти. І ми точно знаємо, як це зробити. Район, в якому я живу, ігнорували роками, незважаючи на ряд звернень. Тут немає дитячих і спортивних майданчиків, немає нормальних доріг, ні тротуарів. Двори вулиць Манаєнкова (колишня Комунарна), Короленка, Сокола – за п'ять років тут зовсім не робилося нічого. Наші діти змушені грати серед металоконструкцій майданчиків, які будувалися ще за часів СРСР. Вони шукають пригоди в покинутих будівлях, які ніким не охороняються і не огороджені", - говорить представник партії "Пропозиція" в Кам'янському Євген Мірошниченко.

Євген Мірошниченко впевнений: кілька простих кроків дозволять зняти існуючу соціальну напругу, зробивши місто комфортним саме для жителів. Для цього необхідно:

Проводити благоустрій міста, відштовхуючись від чітких критеріїв.

Проводити роботи у всіх районах міста.

Погоджувати проекти з громадою. Обґрунтовувати їх.

Конкретизувати існуючу програму благоустрою Каменського, розписавши закладені в неї 2 млрд гривень на конкретні роботи за конкретними адресами, а не абстрактними пунктами про фарбування невідомо чого/невідомо де.

Враховувати в програмі реальні потреби районів, а також звернення людей.

Перестати використовувати бюджетні кошти в інтересах певних політичних груп перед виборами.

"У Кам'янському сьогодні щось пішло явно не так. Місту в терміновому порядку потрібна команда людей, які вміють будувати і творити, а не тільки пускати пил в очі. Тому я вирішив приєднатися до партії" Пропозиція ". Вважаю, що саме ця політична сила - справжня партія нашого міста! Приєднуйтесь!" - закликає політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському міський голова Андрій Бєлоусов на 45-ій сесії міськради оголосив про створення фракції політичної партії "Пропозиція".