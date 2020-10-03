Партія 'Пропозиція' в Кам'янському йде до міськради під №14

Саме під цим номером слід шукати партію місцевого самоврядування "Пропозиція" в бюлетені на виборах до місцевих рад 25 жовтня.

У суботу, 3 жовтня, в Кам'янській міськраді відбулося жеребкування, яке визначило, в якому порядку 14 партій будуть представлені в бюлетені.

14-й номер для "Пропозиції" з мішечка витягнув Заслужений артист України, актор театру і кіно Олег Волощенко, який також балотується до міськради від цієї політичної сили.

"Нам дістався відмінний номер! – прокоментувала жеребкування голова партії "Пропозиція" в Кам'янському Валерія Гаркуша. – Подивися на всіх – обирай "Пропозіцію!"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що партія "Пропозиція" представила свою передвиборчу програму в Кам'янському. Політики запропонували шляхи вирішення міських проблемних питань.