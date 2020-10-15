Партія "Пропозиція": "Проблеми приватного сектору в Кам'янському взагалі нікого не цікавлять"

Основні бюджетні кошти в Кам'янському направляються сьогодні на центральну частину міста і багатоквартирні будинки.

Проблеми приватного сектора, схоже, взагалі нікого не цікавлять. Кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" Олександр Найверт впевнений, що кам'янчани заслуговують на кращі умови життя.

"Жителі Романковогго без допомоги міської влади ремонтують свої будинки, за свої гроші проводили газ і воду. При цьому вони так само, як і жителі квартирних будинків, платять в казну Кам'янського податки. Романкове має право не просити, а вимагати від міської влади хороші дороги, вуличне освітлення, комфортні автобуси, а не мотлох з інших маршрутів ".

Олександр Найверт окреслив коло першочергових завдань, якими невідкладно займеться в разі обрання його депутатом:

- заслухати на сесії керівництво міського обленерго з приводу недопущення стрибків напруги і забезпечення стабільності електропостачання напередодні опалювального сезону;

- розібратися з "Міськводоканалом" з приводу проблем з частими поривами водопроводу і слабким напором в літній період, на які скаржилися жителі Романкове;

- централізовано зібрати від скарги на стан зливової каналізації вулиць Романкового і за допомогою своїх колег по партії "Пропозиція" ініціювати виділення коштів з міського бюджету на її модернізацію.

У разі обрання Олександра Найверта до міськради підприємства-забруднювачі вже не зможуть вішати жителям локшину на вуха про проведені екологічних заходах. Олександр Найверт в цих питаннях розбирається, на них він, що називається, "собаку з'їв". Створене ним з нуля підприємство "Украгротех" вже більше 20 років професійно працює в сфері промислової безпеки та екології. Олександр Найверт зазначив:

"На екологічної порядку денному в Романковому сьогодні ДМК; викиди підприємства" Мета-Д ", яке не дає життя вулицях Котельникова, Алчевської, Франко і т. Д. І звичайно ж, ситуація з нестерпним смородом від Романківської набережній. У причинах того, що там періодично відбувається, треба розбиратися: може, це викиди КПК, може, каналізаційні стоки. Якщо це цвітіння водоростей – то треба виділяти кошти, щоб чистити від них берег, а не дивитися, як люди задихаються від цього смороду".

Журналіст обговорив з Олександром Найвертом і інші насущні проблеми Романкового. Вони йому знайомі добре, адже Олександр Найверт місцевий. Разом з дружиною Людмилою вони живуть в Романкововому більше 20 років, тут виросли їхні троє дітей.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лідери партії "Пропозиція" Борис Філатов і Валентин Резніченко зустрілися з кам'янчанами.