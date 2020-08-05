Партія 'Пропозиція' об'єднує міста Дніпропетровської області

У місті Марганець представники "Пропозиції" з Дніпропетровської області провели робочу зустріч, темою якої послужила сфера освіти, а також досягнення, які стали можливими завдяки децентралізації влади.

Учасники круглого столу поділилися досвідом, обговорили нагальні проблеми. Представником Кам'янського виступила голова партії "Пропозиція" в Кам'янському Валерія Гаркуша.

"Сьогодні обговорили освіту і проблеми цієї сфери. Громади, завдяки децентралізації влади, за останні роки успішно втілили безліч різноманітних проектів: нове будівництво, реконструкції, обладнання, багато іншого. Але сьогодні, як ніколи раніше, потрібна консолідація зусиль, щоб цей процес не зупинявся. Крім цього, важливо розуміти, що освіта це не тільки стіни дитячих садків і шкіл, в першу чергу це люди, які вчать майбутнє нашої країни. І у нас вже є пропозиції, як поліпшити цю сферу в Кам'янському", – зазначила Валерія Гаркуша.

Як підкреслила мер Марганця Олена Жадько, майбутнє індустріальних міст лежить за інтелектом. Саме тому так важливо йти в ногу з часом і бути готовими змінюватися і перебудовуватися вже сьогодні.

"Дуже важливо, щоб наші міста комунікували, обмінювалися досвідом. Наше місто побудоване на родовищі марганцевих руд. Колись тут тільки на комбінаті працювали 16 тисяч людей, сьогодні – трохи більше трьох тисяч. Ми вже розуміємо, що не станемо індустріальним містом як колись, але шукаємо шляхи, щоб тут було комфортно жити. Створюємо нові робочі місця, щоб вони були спрямовані більше на інтелектуальний розвиток. Сьогодні у нас, і у вас, завдяки "Пропозиції" – є можливість зробити великий крок для вирішення цієї проблеми" , – сказала Олена Жадько.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Пропозиція" закликала скасувати транспортну блокаду міст.