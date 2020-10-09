Партія "Пропозиція": "Кам'янському потрібні інвестиції"

У партії "Пропозиція" знають, як зробити так, щоб молодь залишатися працювати в рідному Кам'янському, відмовившись від виснажливих поїздок до інших міст.

Для цього в місті необхідно створити нові робочі місця, а місцеве самоврядування повинне сприяти малому та середньому бізнесу. І робити це не на словах, як це відбувається сьогодні, а конкретними діями.

Для влади необхідно стати помічником бізнесу, і тоді бізнес візьме на себе зобов'язання соціального партнерства. У цьому переконана кандидат у депутати Кам'янськоъ міськради від партії "Пропозиція", засновниця одного з великих українських брендів Ірина Кисельова:

"Я люблю Кам'янське. Це дуже гарне місто, але сьогодні йому життєво необхідні інвестиції. І це перший із пріоритетів, над якими в найближчі роки повинна працювати місцева влада. Підприємництво і бізнес ефективно працюють там, де їм це вигідно, а не там, де їм вставляють палиці в колеса. Звідси і ряд пов'язаних між собою проблем, таких як рівень зарплат, підхід до персоналу, побудова бізнесу в цілому. Як фахівець, я бачу, наскільки складно сьогодні в Кам'янському відкрити, наприклад, мережу магазинів. Приміщення є, але вони просто руйнуються, знаходячись у власності людей, які не вкладають у реконструкцію ні копійки. Бачу масу втрачених можливостей: наочний приклад – ситуація зі швацькою фабрикою ім. Чубаря. Ви хочете сказати, що швацьке виробництво невигідне? Повірте, я зможу переконати вас в зворотному! Всі перераховані проблеми – комплексні, але це не означає, що над ними не потрібно працювати", – впевнена кандидат в депутати Кам'янської міськради.

Друга проблема, на якій акцентує увагу Ірина Кисельова, пов'язана з підготовкою кадрів для новостворених робочих місць. Багато випускників навчальних закладів міста та навіть ВНЗ сьогодні часто виявляються непристосованими до сучасних умов праці. Деяким же професіями, наприклад, швацькій справі, і зовсім перестають навчати.

Для вирішення цієї проблеми кандидат в депутати Кам'янської міськради від партії "Пропозиція" пропонує створити в місті сучасний муніципальний центр. У ньому досвідчені фахівці допоможуть молоді адаптуватися до актуальних сьогодні професій: бариста, дизайнер, фотограф, фахівець б'юті-індустрії.

"Ми можемо і хочемо навчати нашу молодь того, що сьогодні реально затребуване ринком праці. Особисто я готова запрошувати до Кам'янського досвідчених тренерів, шукати фахівців, які будуть працювати в такому центрі. Нам потрібні тільки нормальне приміщення та підтримка з боку місцевого самоврядування. Молодіжне безробіття в Кам'янському було і залишається одним з найгостріших питань, але спільними зусиллями ми зможемо цю проблему вирішити. Сьогодні я балотуюся до міськради як кандидат в депутати від партії "Пропозиція", і мені приємно, що команда, з якою я йду, повністю розділяє мої погляди. Перераховані мною проблеми насправді тісно взаємопов'язані, і я впевнена, що, вирішивши їх послідовно одну за одною, ми безумовно змінимо це місто на краще. Над цим ми готові працювати не покладаючи рук", – підкреслила кандидат в депутати Ірина Кисельова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до команди політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському приєднався відомий кам'янчанин, актор театру і кіно, Заслужений артист України Олег Волощенко.