"Папереднікі" в облраді Дніпра: Пригунов прокоментував свою відставку

У вівторок, 5 листопада, Гліб Пригунов заявив про свою відставку з посади голови Дніпропетровської обласної ради. Раніше стало відомо, що його хочуть звільнити на найближчій сесії.
Про рішення Пригунов повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що одна з причин – спроби депутатів облради підлаштуватися під всеукраїнську політичну картину за підтримки "папередніків".
Гліб Пригунов
tourdnepr.com
"Мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним. В цій ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження і піти з посади голови обласної ради!" – написав Пригунов.
Також чиновник акцентував увагу на необхідності проведення позачергових виборів. Він пояснив це тим, що більшість партій, які зараз представлені в облраді, не мають підтримки жителів області.
"Я не згоден з деякими процесами, що проходять сьогодні, наприклад, відключення від електропостачання будівлі Медіапростору. Все має відбуватися в юридичній площині!" – додав глава облради.
Пригунов зазначив, що залишиться в місцевій політиці.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі можуть звільнити главу обласної ради Гліба Пригунова. Це питання депутати розглянуть на наступній сесії 8 листопада. Крім того, на сесії планують обрати нового голову та двох його заступників.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!