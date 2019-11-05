"Папереднікі" в облраді Дніпра: Пригунов прокоментував свою відставку

У вівторок, 5 листопада, Гліб Пригунов заявив про свою відставку з посади голови Дніпропетровської обласної ради. Раніше стало відомо, що його хочуть звільнити на найближчій сесії.

Про рішення Пригунов повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що одна з причин – спроби депутатів облради підлаштуватися під всеукраїнську політичну картину за підтримки "папередніків".

Гліб Пригунов tourdnepr.com

"Мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним. В цій ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження і піти з посади голови обласної ради!" – написав Пригунов.

Також чиновник акцентував увагу на необхідності проведення позачергових виборів. Він пояснив це тим, що більшість партій, які зараз представлені в облраді, не мають підтримки жителів області.

"Я не згоден з деякими процесами, що проходять сьогодні, наприклад, відключення від електропостачання будівлі Медіапростору. Все має відбуватися в юридичній площині!" – додав глава облради.

Пригунов зазначив, що залишиться в місцевій політиці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі можуть звільнити главу обласної ради Гліба Пригунова. Це питання депутати розглянуть на наступній сесії 8 листопада. Крім того, на сесії планують обрати нового голову та двох його заступників.

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