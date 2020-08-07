Олексій Ханішин: "Я пишаюся нашою спільною роботою, і впевнений: разом ми зробимо ще більше"

Представник політичної партії "Пропозиція" в місті Кам'янське Дніпропетровської області Олексій Ханішин розповів про плюси самоорганізації населення.

Глава ОСН Дніпровського району зазначив, що органи самоорганізації населення – це одна з найдосконаліших на сьогодні форм співпраці місцевої влади з мешканцями. На думку Ханішина, найкраще Кам'янське зміцнює саме довіра його жителів до влади.

"Досвід показує: там, де є сильним самоврядування, властива йому участь громадян в прийнятті рішень, контроль над чиновниками – люди набагато більше довіряють владі. Люди бачать, куди і на що витрачаються їхні податки. При скасування районних рад і адміністрацій, консолідуючу роль у вирішенні нагальних проблем жителів на себе беруть ОСН ", – зазначив Олексій Ханішін.

Представник партії "Пропозиція" в Кам'янському поділився, що на даний момент вже вдалося втілити в життя в тісній співпраці з органами місцевого самоврядування:

"Як голова одного з найбільших ОСН Кам'янського, вже сьогодні я щиро пишаюся досягненнями наших людей і активістів, з якими працюю. За короткий період, при всебічній підтримці структур місцевого самоврядування, у нас було проведено поточний ремонт 48-ми дахів під'їздів, 15-ти під'їздів і вхідних груп, проведена часткова заміна труб холодного водопостачання та водовідведення в 36-ти під'їздах. Крім цього, було проведено скління вікон в 73-х під'їздах будинків лівобережжя. Спільними зусиллями ми провели масу акцій з прибирання прибудинкової і загальної території, приводимо до ладу клумби та квітники. З власного досвіду скажу: потрібно просто невпинно працювати на благо всіх жителів нашого улюбленого міста, бути серед них, а не відсиджуватися в теплих кабінетах. Тільки тоді буде успіх ", – розповів Ханішин.

Глава ОСН Дніпровського району висловив впевненість в тому, що саме партія "Пропозиція" є тією силою, яка сьогодні потрібна містам:

"Партія" Пропозиція" – це партія місцевого самоврядування, створена людьми, які як ніхто інший знають особливості життя міст. Людьми, які вже показали свою роботу. До неї увійшли фахівці всіх напрямків, які вміють створювати і творити, а не тільки молоти язиком. які знають, що необхідно поліпшити, і як продовжити процес децентралізації влади. Тому я в цій команді. я бачу безліч позитивних моментів в різних куточках України, багато хто з них можна і потрібно впровадити і в нашому місті. у нашої команди вже є пропозиції. Приєднуйтесь!" – сказав Олексій Ханішін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що партія "Пропозиція" об'єднує міста Дніпропетровської області.