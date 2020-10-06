Олег Волощенко: "Є речі, які не продаються"

До команди політичної партії "Пропозиція" в Кам'янському приєднався відомий кам'янчанин, актор театру і кіно, Заслужений артист України Олег Волощенко.

Він упевнений, що саме "Пропозиція" – це та політична сила, яка потрібна місту та Україні сьогодні. Про своє рішення піти у політику він розповів в інтерв'ю.

– Ви вирішили піти в політику. Що стало вирішальним фактором? Чому саме сьогодні?

– Насправді це була не перша пропозиція. Я від цього завжди йшов, цурався, вважав, що займатися творчістю і своєю справою, напевно, найважливіше в моєму житті. Десь півтора роки тому я б, швидше за все, так і вчинив. Відмовився. Але, спостерігаючи все це час, куди ми рухаємося, мій "офігеватор", вибачте, зламався. Мені остогидло слухати порожні слова і відверту нахабну брехню. Бачити, що відбувається. Що світло в кінці цього тунелю просто зникло з очей. Сьогодні я довіряю тільки людям справи, як в даному випадку, коли команда збирається не з затятих політиків або пустушок, а з людей, яких я знаю безпосередньо. Людей, до яких у мене є довіра. За їх роботі я бачу, що було зроблено в місті, що робиться, скільки корисних проектів запущено. І я хочу в цьому брати участь. Я хочу, щоб зі мною, як громадянином цієї країни, нарешті почали рахуватися. Упевнений, цього ж хочуть і містяни. Я можу багато розповідати, що сьогодні відбувається в кінематографі, театральному середовищі, в культурі в цілому. Якби не певні зусилля деяких людей, багато театрів в Україні і в місті зокрема, вже були б закриті. А деякі кінопродакшени в Україні просто вже не запустяться. Якщо всі думають, що культура – це щось другорядне, то вони помиляються. Культура – це основа, на яку нанизується все інше. Цінності людини не в тому, скільки він ковбаси з'їсть протягом життя, а в тому, що він дав цьому світові, що він в ньому справив, створив і залишив. Будь-яка країна велика тим, що вона внесла у світову скарбничку цивілізації. Там, де культура на другому місці, доведеться вишукувати гроші на охорону здоров'я, тому що люди без культури хворіють. Все, що ми робимо, – це еквівалент культури. Є така фраза: "талановита людина талановита в усьому", тому я думаю, що зможу свої досвід, знання і професіоналізм перевести в іншу сферу діяльності. Просто сидіти і займатися срачем в соцмережах – я цього ніколи не робив і не буду робити. І мовчки спостерігати за цим апофеозом абсурду і нахабства не стану. Просто йди і роби! Усе. Це моя позиція.

– Чому саме партія "Пропозиція"?

– Знаєте, для мене партія – це не просто назва, слогани і бренд. Партія – це в першу чергу люди. Я особисто знаю і поважаю людей, які представили "Пропозіцію" в Кам'янському. Це справжні фахівці і профі кожен у своєму напрямку. Це люди справи. До них немає негативу. Вони, мабуть, єдина здорова альтернатива тому, що нам сьогодні пропонують. Адже погодьтеся, склад деяких політичних партій, представлених сьогодні в Кам'янському, більше нагадує збори персонажів картини Босха, ніж щось конструктивне.

Якщо говорити про верхівку, Борис Філатов – ефективний менеджер, і мені складно уявити когось іншого на його місці. Подивіться на Дніпро, наскільки активно він розвивається, і на інші міста, представлені в списку партії. Валерія Гаркуша багато зробила для Дніпровського району Кам'янського. Приставка "ПРО" (PRO) якнайкраще характеризує цих людей, тому я вирішив, що мені з ними по дорозі.

Я знаю це місто з часів Брежнєва і бачив, що з ним відбувалося. Я можу порівняти, коли в місті була повна клоака і коли почало щось змінюватися на краще. Те, що ми зараз сидимо в цьому новому чудовому будинку, яке буквально пару років тому було притоном бомжів і бродячих собак, говорить про те, що в місті щось відбувається. Кам'янське змінюється в кращу сторону. Місто повинно розвиватися, ставати затишнішим і комфортнішим. Потрібно зберегти те, що є сьогодні, і примножити. В цьому суть децентралізації і цілей партії "Пропозиція".

– Які проблеми в місті ви бачите сьогодні?

– Я не покривлю душею, якщо повторю те, що говорив вже безліч разів: Кам'янське – класне місто! У нього шикарне розташування, адже небагато міст можуть похвалитися тим, що стоять на Дніпрі. У міста непроста, але яскрава історія. У ньому живуть прекрасні активні люди. Просто нашого міста протягом десятиліть не надто щастило з менеджментом, людьми, які обиралися до міськради.

Наприклад, я щиро не можу зрозуміти, чому в Кам'янському до сих пір ніхто серйозно не займається екологією? Який толк від дитячих майданчиків, якщо дитина злазить з гойдалок вся у сажі, а торнадо з графіту вже нікого не дивує? Ні, я не кажу, що благоустрій – це щось погане або непотрібне. Все це, безумовно, чудово і необхідно, але в нинішній ситуації це все одно що ставити припарки мертвому. Місто спочатку потрібно лікувати, а вже потім займатися косметикою. Як з цим можна миритися і просто спокійно спостерігати? ..

Але у міста є й інша сторона. Сьогодні в Кам'янському з'явилися яскраві і розумні молоді люди, які горять ідеєю бути активним ядром місцевого самоврядування. Вони реально інші. За ними цікаво спостерігати. В цьому плані я бачу зміни. Майбутнє Кам'янського за професіоналами. Саме цим мені дуже подобається команда "Пропозиції". До неї увійшли фахівці різних сфер: політики, комунальники, люди від культури, освіти, медицини – всіх базових інститутів, які формують інфраструктуру і здорове суспільство. Саме вони є тією основою, тим фундаментом, який дозволить усім нам жити в одному комфортному сучасному місті. І чим більше таких міст буде на карті України, тим швидше словосполучення "європейський рівень життя" стане реальністю. Твоя країна починається з твого будинку, під'їзду, вулиці. Заради кращого життя не варто їхати за кордон, потрібно щоб твоя країна стала кращою!

Моя професія мене навчила головному – чесності. Тут неможливий блат, хабарі або зв'язки, тому що в кінцевому підсумку ти залишаєшся один на один з глядачем – або на сцені, або по той бік екрану. І йду я в політику не заради якихось шкурних або бізнес-інтересів. Це моя позиція як громадянина України, яка сформувалася остаточно в 2014-му році. Я більше не хочу флешбеків. Якщо мене спробують хейтити, закидати (кхм ...) з лопати, то у них це не вийде: для мене все це як з гуся вода, тому що найважливіше відчуття – це відчуття самого себе і бажання гідного майбутнього наших дітей. Купити можна всіх. І мене можна "купити" як актора. Але не в цьому випадку. Мою громадянську позицію і людську гідність купити не можна. Є речі, які не продаються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що протитуберкульозний диспансер у Кам'янському опинився під загрозою ліквідації.