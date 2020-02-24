Оголошено переможця тендеру на добудову мостів у Запоріжжі - радник прем'єра Голик

У п'ятницю, 21 лютого, відбувся аукціон з будівництва мостових переходів через р. Дніпро в Запоріжжі, в результаті якого оголошено переможця тендеру.

Про це у Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Відбулися торги на добудову Запорізьких мостів. Економія за результатами торгів 422 мільйони гривень. Наступний крок – найбільш довгоочікуваний момент - початок робіт", - написав він.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, в торгах перемогла турецька компанія Onur, яка запропонувала побудувати запорізькі мости за 11,9 млрд гривень. Початкова вартість лота становила 12,3 млрд гривень.

Заявки на участь в міжнародних торгах подали 7 компаній з Туреччини, Китаю та України. Документи більшості з них відхилили і в аукціоні брали участь два турецьких підрядники. У другої турецької компанії, яка брала участь в аукціоні, є два тижні на оскарження результатів торгів.

Тендер на визначення підрядної організації для будівництва моста у Запоріжжі було оголошено 26 листопада. Будівництво мосту було зупинено ще 15 років тому.

Раніше Юрій Голик повідомив, що на відкриття руху в одну сторону на мосту в Запоріжжі відведено максимум півтора року, а повне завершення будівництва має закінчитися не пізніше, ніж через три роки.

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