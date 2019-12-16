ОДА не використали 2,8 млрд гривень на ремонт доріг, – радник прем'єра Голик

Станом на 30 листопада через 13,7 млрд грн, що надійшли в облдержадміністрації з державного бюджету на ремонт доріг, використано тільки 10,9 млрд.

Про це в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

Він розповів, що відповідно до закону про Дорожній фонд в цьому році в ОДА повинні надійти 14,6 млрд грн на ремонт і утримання обласних та сільських доріг. З них вже надійшло 13,7 млрд грн, транш 897 млн грн буде ще в грудні.

Ремонт доріг Ізбірком

"Здавалося б – ось воно, щастя. Гроші впали з неба, просто використовуй їх. Але немає. Наявність грошей – це не завжди якісні дороги. Потрібен ще менеджмент ...На 30 листопада ОДА не використали 2,8 млрд грн на ремонт доріг, які їм надійшли з державного бюджету", – зазначив радник прем'єра.

За його словами, 2,8 млрд грн – це приблизно 155-170 км траси типу Запоріжжя – Маріуполь.

Лідери у використанні Дорожнього фонду – Хмельницька, Харківська та Дніпропетровська ОДА, які використали понад 95% Дорожнього фонду кожна. Аутсайдери – Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська і Донецька ОДА, які брали участь у районі 45%.

Тільки дві ОДА в країні – Дніпропетровська та Івано-Франківська – роблять переважно капітальний ремонт доріг в рамках Дорожнього фонду.

Юрій Голик факти

"Наведені цифри та результати – це, більшою мірою, результат логіки, закладеної в використання Дорожнього Фонду кожної з областей главами ОДА, які очолювали їх в першому півріччі цього року. Нинішнім главам ОДА залишалося тільки використовувати вже закладену їх попередниками логіку. Хтось з цим впорався, хтось навіть з цим впорається не зміг", – написав Голик.

Він також повідомив, що в уряді незабаром буде зроблена велика аналітика про використання ОДА Дорожнього Фонду в цьому році. "І коротко опишемо, що їх чекає в році наступному, тому що вольниця і ямкові ремонти закінчилися", – резюмував Голик.

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