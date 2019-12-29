Обмін полоненими: в Дніпрі збирають акцію проти видачі "беркутівців"

У неділю, 29 грудня, в Дніпрі збирається акція протесту проти обміну колишніх бійців "Беркута" на українських полонених в окупованій частині Донбасу.

На місце акції протесту, яка повинна відбутися під будівлею Дніпропетровською обласною прокуратурою, підвезли бус з поліцією. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один з організаторів акції "Утримай Беркут" Вірослав Цюп'як.

"На акцію проти Беркута біля обласної прокуратури в Дніпрі підігнали бус з поліцією. Підтягуйтеся, ми починаємо", - написав він.

поліцейський бус Facebook/Вірослав Цюп'як

Як раніше повідомляли організатори акції, таким чином, представників "Беркута", на їхню думку, намагаються відвести від покарання за вбивства учасників Майдану і видати Росії під приводом обміну полоненими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українці вийшли під СІЗО через звільнення "беркутівців". Під Лук'янівським слідчим ізолятором пройшла бійка між активістами і поліцією.

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