"Нам потрібно знайти гроші на ці дороги": Зеленський перевірив будівництво об'їзду під Дніпром. Фото

Близько 11:00 12 липня президент Володимир Зеленський разом з охороною і супроводжуючими прибув на південну об'їзну дорогу, що будується біля Дніпра.

За містом його зустріли місцеві чиновники, представники Дніпропетровської обласної ради та керівник "Укравтодору" Славомир Новак. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця подій (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Президент Володимир Зеленський

Чиновники в очікуванні прибуття президента

Перед приїздом Президента виконуючий обов'язки начальника Служби автомобільних доріг Дніпропетровської області Владислав Животченко повідомив журналістам, що загальна довжина ділянки, що будується, становить 7,1 км.

Близько половини всього обсягу робіт наразі виконані. На будівництво решти ділянки необхідно 990 млн гривень і до двох років.

За словами Животченко, об'їзд дозволить розвантажити місто і перенаправити потік великогабаритного транспорту. В даний час проект майже не фінансується.

План будівництва доріг в Дніпропетровській області

В ході спілкування з представниками служби автомобільних доріг Зеленський наполягав, що дана ділянка, а також дороги, які ведуть в напрямку Кривого Рогу і Нікополя, необхідно добудувати в найкоротші терміни.

"Нам потрібно знайти гроші на ці дві дороги і на окружну. Давайте це зробимо", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський обговорив будівництво доріг в Дніпропетровській області

У свою чергу Новак запевнив, що підприємство зробить все можливе, щоб знайти фінансування для завершення ремонту зазначених доріг. Він також додав, що на дані цілі буде спрямовано 100 млн гривень, зекономлені на будівництві траси Одеса-Рені.

Однак, за інформацією керівника "Укравтодору", для завершення капітального ремонту однієї тільки дороги на Кривий Ріг необхідна значно більша сума.

"Ми вже частково цю дорогу (на Кривий Ріг, - ред.) Почали ремонтувати. Там, якщо не помиляюся, 18 км дороги відремонтовані в нормальному, європейському стандарті. Там залишається ще 3,5 мільярда, щоб повністю цю дорогу до кордону з Миколаївською областю відремонтувати", - сказав Новак журналістам перед прибуттям президента.

Більш того, на ремонт і будівництво всіх доріг в Україні виділено тільки 18 млрд гривень.

Славомир Новак, керівник "Укравтодору"

Зеленський підкреслив, що вважає за необхідне і можливе завершити ремонт усіх згаданих ділянок якщо не в поточному році, то хоча б в 2020-му.

Також він запропонував обласній раді допомогти в проведенні будівельних і ремонтних робіт. Представник облради пообіцяв, що місцева влада буде всіляко сприяти, однак, оскільки дорога державна, тож основне фінансування повинно бути передбачено в державному бюджеті.

"Я нічого не знаю, ми домовилися", - підсумував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський

В цілому спілкування тривало близько півгодини. Ознайомившись з проектами та з'ясувавши всі запитання, що його цікавили, стосовно будівництва доріг, фінансування і роботи "Укравтодору", Зеленський попрямував на огляд Центрального мосту в Дніпрі.

Президент Володимир Зеленський

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що в Кривому Розі кинулися терміново латати ями на дорогах напередодні візиту президента України Володимира Зеленського, який повинен відбутися 12 липня.

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