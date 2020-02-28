На Відрадному в цьому році відкриється школа-довгобуд – координатор "Великого будівництва" Голик

В рамках Національної програми "Велике будівництво" в цьому році в Києві буде відкрита школа №22 на проспекті Відрадний. Роботи там знаходяться на фінальній стадії.

Це видно з фото і відео, які в Facebook опублікував координатор програми "Велике будівництво" Юрій Голик.

Юрій Голик

"Проект почали в 2017-му році. У 2020-му ця школа зобов'язана відкритися", – написав Голик. За його словами, проектом передбачено реконструкцію з добудовою школи.

Раніше Юрій Голик оприлюднив плани "Великого будівництва" в Київській області. У 2020 році тут заплановано побудувати 2 нових дитячих садки, добудувати 8 шкіл і 8 дитсадків, побудувати 2 нових стадіони. Обсяг фінансування цільових програм області складе 2,8 млрд грн.

Дорожній фонд Київської області в 2020 році складе 1,3 млрд грн. Ключовими об'єктами дорожнього господарства визначені: Київ-Ревне-Рогозів-с.Гора (протяжністю 1,85), Тарасівка-Круглик-Хотів (4,14 км), Н-01-Перше Травня (3,1 км), М-07 -Міроцкое (4,3 км), Боярка-Київ-Чоп (14,3 км), під'їзд до м. Обухів (9,8 км).

Нагадаємо, проект "Велике Будівництво" передбачає будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів по всій Україні. Також в ході "Великого будівництва" повинні бути відремонтовані і побудовані 4 000 км доріг національного та міжнародного значення і 2 500 км доріг регіонального значення.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram