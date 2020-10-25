На виборах мера Дніпра лідирує Філатов – екзитпол

Чинний міський голова Дніпра отримав підтримку понад 52% виборців, що дозволяє йому залишитися в кріслі мера без проведення другого туру голосування.

Про це свідчить екзитпол, проведений на місцевих виборах у Дніпрі компанією "Центр Консалт" та всеукраїнською громадською організацією "Комітет виборців України".

Екзитпол проведено 25 жовтня 2020 року на виході з 83 виборчих дільниць у межах усього міста, які розміщено рівномірно по всій території. На кожній дільниці опитано від 40 до 70 виборців, залежно від розміру ділянки. Усього опитано 3847 осіб. Вибірка репрезентативна. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,7%.

"Лідерство чинного мера зберігалося протягом усього періоду дослідження. Підсумки опитування для попередніх звітів підбивалися в чотири етапи. Кожен із них свідчив про те, що підтримка Бориса Філатова перевищує показник у 50%, які необхідні для перемоги в один тур", – прокоментували результати екзитполу соціологи.

Вони також акцентували увагу на тому, що велика частина виборців Бориса Філатова говорили про підтримку, яку надали партії "Пропозиція", яка висунула чинного мера своїм кандидатом. Згідно з екзитполом саме ця політична сила стала лідером на виборах в Дніпрі. Її підтримали понад 35% респондентів.