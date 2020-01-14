На митниці, незважаючи на опір і саботаж, запрацювали всі сканери, - радник прем'єра Юрій Голик

На пунктах митного пропуску запустили автоматичне сканування вантажів, що істотно скорочує час проходження кордону і допомагає боротися з корупцією.

Про це повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик. Він зазначив, що запуск роботи сканерів на митниці не був простим.

"Сканери як би фізично були, але не до кінця, а за документами їх частини не було взагалі. Дозволами на їх роботу взагалі ніхто не морочився. В результаті були красиві пам'ятники архітектури, а не працюючі системи", – розповів Голик.

Юрій Голик

У процесі запуску сканерів багато хто, за його словами, "симулював недоумство і вмикав дурня".

Проте, все сканери запущені, а процес перевірки вантажу скоротився з кількох годин до 10 хвилин. При цьому сканування відбувається автоматично, без участі співробітників митниці, а дані спрямовуються відразу в центральний апарат Державної митної служби.

На даний момент сканери працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та в Порубному.

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