На Дніпропетровщині шукають нових голів райадміністрацій: деталі конкурсу

У Дніпропетровській області оголошено конкурс на посади голів районних державних адміністрацій.

Пошук кандидатів буде здійснюватися через новий проект LIFT, запущений командою президента, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

На Дніпропетровщині шукають нових голів РДА dailylviv.com

"Очолити райдержадміністрацію може людина з вищою освітою, яка має базові знання українського законодавства. Не притягувалася до кримінальної відповідальності й негативно ставиться до корупції", – сказано в повідомленні.

Також у вимогах вказані навички ефективного управління людьми, вміння працювати з великим об'ємом інформації, готовність до спілкування з журналістами.

Пресслужба опублікувала посилання на анкету для кандидатів на посади, розміщену на сайті проекту LIFT.

На сайті потрібно вказати, на роботу в якому саме районі претендує кандидат, паспортні дані, контакти, досвід роботи (в тому числі перелік посадових обов'язків і досягнення), інформацію про освіту, додаткові пройдені курси та тренінги, компетенції та особисті якості.

Кількість вакансій, період прийому заявок і оголошення результатів не вказано.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 16 голів райдержадміністрацій у Дніпропетровській області. Розпорядження були оприлюднені 30 серпня.

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